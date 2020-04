Jak podmienić tło w rozmowie wideo na Skype? To banalnie proste

Nowa funkcja działa naprawdę świetnie.





Jak podmienić tło w Skype?

Rozmowy wideo przeżywają obecnie prawdziwy renesans. Technologia, która dostępna jest od wielu lat zarówno na komputerach PC jak i urządzeniach mobilnych okazała się zbawienna w czasach pandemii koronawirusa i konieczności podjęcia pracy zdalnej.Zwiększone zapotrzebowanie na wideokonferencje spowodowało również, że producenci oprogramowania zaczęli znacznie szybciej usprawniać swoje narzędzia. Popularny Skype umożliwia terazi może to być świetne rozwiązanie dla osób, które chcą ukryć to, co znajduje się za ich plecami.Warto wspomnieć, że podobne rozwiązanie już wcześniej pojawiło się w aplikacji Teams od Microsoftu.Zacznij od zaktualizowania Skype do najnowszej wersji, którą znajdziesz w naszych zasobach - dla Windows Po uruchomieniu programu, przejdź doi wybierz zakładkę. Tutaj znajdziesz opcje związane z efektem tła.Użyj funkcjii wybierz z dysku plik graficzny (JPG lub PNG), którym chcesz zastąpić tło. Jego rozdzielczość nie ma znaczenia, oczywiście zdjęcie dobrej jakości da lepszy efekt. To wszystko. Od teraz, podczas rozmów wideo w tle będzie widoczna wybrana grafika.Aplikacja pozwala wgrać kilka obrazków więc możecie przygotować sobie różne tła adekwatne do okoliczności rozmowy. Pamiętajcie też, że Skype umożliwia uzyskanie. Wystarczy użyć funkcji. Życzę udanych wideokonferencji!