Składany rower elektryczny od Xiaomi alternatywą dla hulajnóg elektrycznych

Cena jest kusząca.





Rower elektryczny Xiaomi Himo Z16. | Źródło: Xiaomi

Specyfikacja roweru elektrycznego Xiaomi Himo Z16. | Źródło: Xiaomi

Xiaomi ma w swojej ofercie naprawdę niemalże wszystko, ale wiele rzeczy sprzedaje pod szyldem swoich mniej rozpoznawalnych marek. Najnowszą propozycją lubianego producenta z Chin jest składany rower elektryczny Xiaomi Himo Z16, który jest finansowany właśnie na jednym z serwisów crowdfundingowych. Jedną z jego atutów jest wymienna bateria.Xiaomi Himo Z16 można składać na trzy różne sposoby, co pozwala dostosować jego kształt i ułatwić transport w naprawdę zatłoczonych środkach komunikacji. Waga na poziomie 22,5 kg jest całkiem sensowna jak na sprzęt tego typu biorąc pod uwagę to, że po złożeniu sprzęt o wymiarach 860 x 650 mm można ciągnąć na kółkach.Na rowerze elektrycznym Xiaomi można poruszać się na trzy sposoby. Podstawowym trybem jest tryb, który nie wykorzystuje silnika elektrycznego, a wyłącznie siłę mięśni nóg użytkownika. Na Xiaomi Himo Z16 można pedałować jak na zwykłym rowerze. Drugi z trybów to tryb wspomagania elektrycznego, znacząco ułatwiający pedałowanie i umożliwiający z łatwością pokonać dowolny podjazd. W trzecim trybie, w pełni elektrycznym, rower rozpędza się do 25 kilometrów na godzinę i oferuje zasięg maksymalny na poziomie 55 km. Zasięg wzrasta do 80 km, gdy silnik elektryczny wspomaga tylko pedałowanie przez użytkownika.Rower Xiaomi Himo Z16 jest wodoodporny, co potwierdza norma IPX7. Jak widać na grafikach korzysta z dwóch hamulców tarczowych i porusza się na relatywnie niewielkich kołach. Baterię o pojemności 18650 mAh można w prosty sposób wysunąć po złożeniu roweru i w awaryjnej sytuacji wymienić - waży zaledwie 2,5 kg.Cena roweru elektrycznego Xiaomi Himo Z16 wynosi w Chinach równowartość ok. 1699 złotych. Już niedługo sprzęt ten będziecie mogli sprowadzić do Polski. Być może dla niektórych okaże się ciekawszym tanim środkiem transportu niż hulajnoga elektryczna?Źródło: Xiaomi