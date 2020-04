Idealne peryferia do pracy zdalnej dla ucznia lub studenta? Oto trzy urządzenia, które nie zrujnują portfela

Akcesoria do grania i nauki zdalnej.





Razer Deathadder Essential - myszka o sprawdzonej konstrukcji

Razer Cynosa Lite - klawiatura odporna na zalania

Razer Kraken X Lite - słuchawki 7.1 w zaskakująco niskiej cenie

Do nauki zdalnej i… świetnej zabawy

Razer jest producentem akcesoriów komputerowych, którego bez cienia wątpliwości można określać mianem Ferrari świata nowych technologii. Urządzenia z logo tej firmy są naprawdę ładnie zaprojektowane, działają co najmniej dobrze, charakteryzują nierzadko wieloma praktycznymi rozwiązaniami i są obiektem pożądania większości graczy z całego świata.Jakiś czas temu utarło się przekonanie, że Razer sprzedaje wyłącznie bardzo drogie akcesoria gamingowe. Mit ten jest często dość bezrefleksyjnie powielany - ze szkodą tak dla marki, jak i osób zainteresowanych zakupem tego sprzętu, odstraszanych widmem rzekomo wysokich cen. Zauważyliście, zapewne że napisałem "mit" - nie zrobiłem tego przypadkiem. W ofercie Razera znajdziecie bowiem sporo produktów relatywnie niedrogich. Produktów, które z pewnością zainteresują uczniów i studentów pracujących zdalnie.Sprzętem absolutnie podstawowym na podorędziu każdego użytkownika komputera jest myszka z precyzyjnym sensorem i wytrzymała, responsywna i wygodna klawiatura. Myszki Razer Deathadder nie trzeba chyba przedstawiać żadnemu miłośnikowi komputerów. Sprzęt miał swoją premierę w 2006 roku i sprzedał się po dziś dzień w ponad 10 milionach egzemplarzy.Charakterystyczna, symetryczna konstrukcja stworzona zarówno o użytkownikach prawo- i leworęcznych była tak ergonomiczna, że pozostała niezmieniona, a Razer doskonalił wyłącznie znajdujące się w niej podzespoły. Jakiś czas temu do sprzedaży trafił posiadający najważniejsze cechy klasyka Razer Deathadder Essential, na zakup którego pozwolić sobie może bardzo szerokie grono osób.Kosztujący 149 złotych Razer Deathadder Essential ma mnóstwo zalet kluczowych z perspektywy gracza, który także uczy się lub studiuję. Mysz wyposażona w doskonale pracujący sensor optyczny o rozdzielczości 16 000 DPI chwalona jest powszechnie za doskonale klikające przyciski, gwarantującą komfort działania obudowę oraz ładne podświetlenie. Wysokie noty gryzoń dostaje także za oprogramowanie, co nikogo nie powinno dziwić. Soft Razer Synapse to ekstraklasa w kwestii oferowanych opcji, jakości działania oraz przejrzystości interfejsu.Nie krytykujcie myszek kosztujących więcej niż kilkadziesiąt złotych, dopóki w swoje ręce nie weźmiecie omawianego Deathaddera Essential. Sięgając po tej klasy mysz nie zechcecie wykonać kroku wstecz.W parze z precyzyjną myszką powinna iść klawiatura znosząca trudy, na które sprzęt tego rodzaju wystawia młodzież. Sam jestem młody i wiem jak jest. Stanowisko komputerowe nierzadko jest miejscem do grania i nauki, ale także spożywania posiłków i napojów. Dlatego właśnie Waszej uwadze polecam klawiaturę Razer Cynosa Lite, która jest odporna na zalania.Tak, klawiatura jest membranowa, ale dzięki temu jest szalenie cicha. Uderzanie w klawisze późną nocą nie będzie doprowadzało do szału ani rodziców, ani współlokatorów. Zaletą membranówki jest także jej cena - niższa od cen klawiatur mechanicznych dobrej klasy. Z resztą, Razer Cynosa Lite jest wysoko oceniana właśnie za pracę klawiszy. Ponownie, sporym atutem sprzętu jest świetne oprogramowanie Synapse, ale także bardzo solidna konstrukcja. Wspominałem już o pięknym podświetleniu RGB? Nie? To wspominam!Korzystałem z jednej i tej samej membranówki przez 4 lata i uwierzcie mi, że dobrze zaprojektowany sprzęt tego typu gwarantuje bezawaryjną pracę. Dodatkowo, klawisze Cynosy Lite są rewelacyjnie wyprofilowane. Połóżcie na niej palce w sklepie i przekonajcie się sami. Tak, niektóre sklepy dają taką możliwość.Zaprojektowanie wygodnych i dobrze grających słuchawek w przystępnej cenie jest niemałą sztuką. Zwykło się mówić, że słuchawki tworzone z myślą o graczach są drogie, ale Razer Kraken X Lite wychodzą poza ten schemat. W sensownych pieniądzach znanemu producentowi udało się zaproponować zestaw, który jest wygodny i na tyle uniwersalny, aby sprostać wymaganiom zarówno miłośników muzyki, jak i gier komputerowych i filmów, w których przydaje się obsługa wirtualizowanego dźwięku przestrzennego 7.1 - z tym Kraken X Lite radzi sobie wybornie.Razer Kraken X Lite są rzecz jasna wyposażone w dobrej jakości mikrofon, który uczniom i studentom umożliwi wygodną komunikację za pośrednictwem platform pokroju Zooma, Microsoft Teams i innych wykorzystanych w trakcie edukacji zdalnej. Nie muszę chyba wspominać o kolosalnym znaczeniu mikrofonu w grach wieloosobowych.Jedne z najtańszych słuchawek w ofercie Razera często chwalone są nie tylko za komfort użytkowania, ale również wysoką jakość wykonania (to ważne, bowiem słuchawki często zakłada się i ściąga z głowy), dobrą jakość dźwięku, zwłaszcza w parze z choćby najtańszą dedykowaną kartą dźwiękową i... tak! Niską cenę. Słuchawki Razer Kraken X Lite kupić można za nieco mniej niż 179 złotych.Jak sami widzicie, w portfolio produktowym firmy Razer każdy może znaleźć coś dla siebie. Osoby poszukujące rozwiązań z najwyższej półki mają je na wyciągnięcie ręki. Uczniowie i studenci pragnący wypróbować peryferia uznanej marki i nie wydać przy tym dużych pieniędzy również nie odejdą z pustymi rękoma. Nauka zdalna może być przyjemna - zadbajcie o to, aby odbywała się w jak najprzyjemniejszych warunkach. Moim zdaniem powyższe produkty są ich gwarantem.