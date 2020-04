Redmi Pad 5G z ekranem 90 Hz zadebiutuje na dniach i zaskoczy ceną

Nowy tablet z 5G.





Domniemany wygląd Redmi Pad 5G. | Źródło: China-gadgets.de

Na rynku tabletów już od dłuższego czasu nie dzieje się absolutnie nic ciekawego. Osoby chcące kupić takie urządzenie przeważnie sięgają po iPada lub tablet Surface, by móc przy okazji wykorzystywać go sporadycznie jako substytut komputera osobistego. Biorąc pod uwagę powyższe dość sporym zaskoczeniem jest informacja o rychłej premierze taniego tabletu Redmi Pad 5G. Jego cena ma być zaskakująco niska.Redmi Pad 5G charakteryzował się będzie nieco nowocześniejszą budową od Mi Pada 4, którego można śmiało potraktować jako jego bezpośredniego poprzednika. Ramki zostaną zmniejszone, a cała konstrukcja charakteryzować ma się niższą masą. Uwagę zwraca ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie. Wciąż nie znamy jego przekątnej (10 cali?), ani także nie wiemy tego, czy Redmi wykorzysta w swoim sprzęcie matrycę AMOLED czy LCD.O wydajność urządzenia, które do sprzedaży trafi prawdopodobnie już 27 kwietnia, dbał będzie układ Snapdragon 765G. Tak, identyczny napędza zaprezentowany wczoraj smartfon Motorola Edge . Poza tym detalem wiemy też, że tablet obsłuży szybkie ładowanie 30 W i dysponował będzie aż czterema głośnikami. Po kamerce 48 Mpix wiele się nie spodziewamy.Cena bazowego wariantu tabletu Redmi Pad 5G ma wynosić 1999 juanów, co stanowi ekwiwalent. Ciekawi jesteśmy czy sprzęt ten trafi do Europy, a jeśli tak, to czy obsługiwał będzie faktycznie 5G.Kupilibyście taki sprzęt, czy nie widzicie żadnego sensownego zastosowania dla tabletu, skoro na co dzień korzystacie ze smartfonu?Źródło: China-gadgets.de