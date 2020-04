Prezentacja LG V60 ThinQ 5G - zabrakło dwóch kluczowych informacji

Dobre parametry i dwie wielkie niewiadome.





LG V60 ThinQ 5G miał zostać przedstawiony światu jeszcze podczas targów Mobile World Congress 2020 w Barcelonie. Targi te zostały odwołane z powodu rozkręcającej się wtedy w Europie pandemii koronawirusa, w związku z czym LG miało dwa dodatkowe miesiące na podzielenie się ze światem swoim nowym smartfonem z najwyższej półki. To wydarzenie miało miejsce właśnie dziś.LG V60 ThinQ 5G korzysta ze sporego, 6,8-calowego ekranu P-OLED o rozdzielczości 2460x1080 pikseli i wydłużonych proporcjach 20,5:9, pod którym ukryto czytnik linii papilarnych. Podobnie jak w zaprezentowanej niemalże równolegle Motoroli Edge+ , wyświetlacz LG wspierał będzie technologię HDR10+.Jeśli jeden ekran to za mało, nowy V60 ThinQ pozwala podłączyćo identycznych parametrach, wyposażony w dodatkowy ekran pomocniczy (tylny) o przekątnej 2,1-cala. Nie, nie ten promowany przy okazji premiery flagowców poprzedniej generacji - usprawniony.O wydajność omawianego sprzętu dba układ Qualcomm Snapdragon 865 (z modemem 5G Snapdragon X55), a także 8 GB pamięci RAM. Użytkownik do swojej dyspozycji otrzyma 128/256 GB pamięci na dane, a także gniazdo na karty micro SD o pojemności do, bagatela, 2 TB.Południowokoreański producent po raz kolejny akcentuje walory dźwiękowe swojego smartfonu. Audiofili do jego zakupu przyciągało będzie złącze jack 3,5 mm, 32-bitowy przetwornik Hi-Fi Quad DAC, procesor dźwięku LG 3D Sound Engine oraz głośniki stereo. Powodów do narzekań nie powinni mieć również amatorzy mobilnej fotografii.LG V60 ThinQ 5G oferuje użytkownikowi. Składają się na niego kamerka 64 Mpix (f/1.9) z technologią łączenia czterech pikseli w jeden, aparat 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/1.9), a także kamera ToF. LG podało, że smartfon będzie w stanie rejestrować nagrania w rozdzielczości 8K.Sprzęt zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie Quick Charge 4+. Zamknięte w obudowie z certyfikacjąurządzenie o wymiarach 169,3 x 77,6 x 8,9 mm waży 214 gramów i oferuje moduły Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC oraz radio FM i złącze USB-C 3.1.LG, jak przystało na LG, zaprezentowało smartfon, ale przy okazji. Do tej pory flagowce LG z serii V pojawiały się w Polsce z wielomiesięcznym opóźnieniem i w dość wysokich cenach. Można z pewną dozą pewności założyć, że tak będzie i tym razem.Źródło: LG