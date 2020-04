Xiaomi przygotowuje nowego, składanego smartfona

Będzie podobny do telefonu Samsunga.





W ciągu ostatnich kilku miesięcy na rynku pojawiło się kilka składanych smartfonów – w tym udane konstrukcje od Samsunga oraz Huawei. Nie pierwszy raz słychać o tym, iż chrapkę na tego typu sprzęty posiada również chińskie Xiaomi. Tym razem do sieci przedostało się więcej informacji i wszystko wskazuje na to, że. Przynajmniej w kontekście samej filozofii związanej z jego składaniem oraz rozkładaniem.Informacje tego typu pochodzą od koreańskiego działu serwisu ZDNet. Sugerują one, iż Xiaomi obecnieprzystosowane do swojego nowego smartfona. Sama konstrukcja ekranu miałaby być łudząco podobna do rozwiązania Samsunga. Zdjęcie, które możecie zobaczyć poniżej pochodzi od Waqara Khana. Jest to koncepcja smartfona Xiaomi oparta na zgłoszeniach patentowych firmy. Warto pamiętać, iż tego typu dokumenty często dają większy pogląd na to, co dokładnie może przygotowywać sam producent.Największą niewiadomą pozostaje fakt,przeznaczoną dla swojego składanego smartfona. Nie wiadomo także czy chiński producent będzie próbował wycisnąć maksimum z przedniego oraz tylnego aparatu fotograficznego czy też raczej postawi na komponenty ze średniej półki.Xiaomi może jednak wygrać jednym – jak zwykle ceną. Jeśli firmie uda się zaprezentować składanego smartfona, który mimo wszystko będzie podobny do Galaxy Z Flip, a jednocześnie będzie od niego tańszy, to możemy mieć do czynienia z prawdziwym zwycięzcą na rynku. Chińczycy stają także do walki zprzywodzące na myśl stare urządzenia z klapką.Obecnie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekaćŹródło: SlashGear