SteelSeries przedstawiło limitowaną edycję słuchawek Cyberpunk 2077

Skusicie się?





Arctis 1 Wireless dla Xbox Johnny Silverhand Edition

Źródło: SteelSeries

Arctis 1 Wireless Netrunner Edition

Źródło: SteelSeries

Arasaka, Militech i Kang Tao – akcesoria do słuchawek Arctis Pro

Źródło: SteelSeries

Premiera gry Cyberpunk 2077 odbędzie się dopiero we wrześniu, ale kompletowanie klimatycznego rynsztunku możecie zacząć już teraz. Kilka dni temu informowaliśmy was bowiem o zapowiedzi limitowanej edycji konsoli Xbox One wyglądającej niczym wyciągnięta z Night City maszyna. W promocję produkcji zaangażowała się także marka SteelSeries.Producent ogłosił właśnie nową kolekcję słuchawek inspirowanych Cyberpunkiem 2077. Składa się ona z modelioraz. Przy okazji zapowiedziano trzy nowe zestawy akcesoriów do Arctis Pro wzorowanych na trzech dużych frakcjach z Night City – Arasaka, Militech oraz Kang Tao.Są to. Wyposażone zostały w identyczną łączność USB-C, jak model Arctis 1 Wireless, ale z nowym transmiterem. Za pomocą specjalnego przełącznika, użytkownik otrzyma możliwość wyboru pomiędzy Xbox One oraz innymi platformami USB.Producent wykorzystał autorską technologię SteelSeries 2.4GHz pozwalającą na łączność z ultra niskim opóźnieniem na Xbox, PC, Switch oraz Android. Słuchawki posiadają również takie same przetworniki, jak lubiane przez użytkowników Arctis 9X.Arctis 1 Wireless dla Xbox Johnyy Silverhand Edition są dostępne w limitowanej ilości na stronie SteelSeries.com. Standardowa wersja słuchawek będzie dostępna w nadchodzących miesiącach.Ten. Podobnie jak Arctis 1 Wireless, ta wersja posiada transmiter USB-C, który oferuje bezprzewodowe połączenie 2.4GHz. Dodatkowo słuchawki można podpiąć pod kontroler Xbox i inne urządzeniami za pomocą dołączonego złącza jack 3.5mm.Sprzęt dostępny jest w limitowanej ilości na stronie SteelSeries.comOprócz dwóch, wyżej opisanych, modeli słuchawek, SteelSeries zaprezentowalo. Design nawiązuje do dużych korporacji Night City – Arasaka, Militech i Kang Tao. Zestawy zawierają opaskę pałąka oraz dwie magnetyczne nakładki na muszle. Akcesoria są kompatybilne z modelami Arctis pro, Arctis Pro + GameDAC oraz Arctis Pro Wireless.Akcesoria są dostępne w limitowanej ilości na stronie SteelSeries.comŹródło: SteelSeries