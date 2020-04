Sześć ulepszonych serii laptopów MSI z kolosalnym wzrostem wydajności

Wyborne wieści dla fanów.





MSI GT76 Titan

MSI GS66 Stealth

MSI GE66 Raider

MSI GS75 Stealth

MSI GE75 Raider

MSI GP75 Leopard

MSI GL75 Leopard

MSI GF75 Thin

MSI GF65/GF63 Thin

MSI Creator 17

MSI Creator 15M

MSI Creator 17M

GE66 Raider i GS66 Stealth - smukłe i lekkie

MSI GS66 Stealth. | Źródło: MSI

MSI GE66 Raider. | Źródło: MSI

MSI GE75 Raider i GP75 Leopard - tak wydajne, jak to możliwe

MSI GP75 Leopard. | Źródło: MSI

MSI Creator 17 - idealny laptop do tworzenia treści

MSI Creator 17. | Źródło: MSI





Model GT76 Titan GS66 Stealth GE66 Raider Procesor Aż do należącego do 10. gen. modelu procesora Intel Core i7-10750H Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 Karta graficzna Aż do NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6

Max-Q Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 Max-Q System operacyjny Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Wyświetlacz 17,3-calowy wyświetlacz IPS; UHD (3840x2160), 4K; 100% pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB (Opcja) 15,6-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) 15,6-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) Pamięć masowa 1 x 2,5" HDD +

2 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot;

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot Klawiatura Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Wymiary 397 x 330 x33~42 mm 358,3 x 248 x 19,8 mm 358 x 267 x 23,4 mm





Model GS75 Stealth GE75 Raider GP75 Leopard Procesor Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i9 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Karta graficzna Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 Max-Q Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 System operacyjny Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Wyświetlacz 17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 300-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) 17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 240-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu 17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 144-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu Pamięć masowa 2 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x 2,5" HDD + 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot Klawiatura Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza Wymiary 396,1 x 259,4 x 20,25 mm 397 x 268,5 x 27,5 mm 398,5 x 272 x 28 mm





Model GL75 Leopard GF75 Thin GF65/GF63 Thin Procesor



Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Karta graficzna



Aż do NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6 Max-Q System operacyjny



Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Wyświetlacz



17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 144-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) 17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 120-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) 15,6-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080); 120-hercowa częstotliwość odświeżania ekranu (Opcja) Pamięć masowa



1 x 2,5" HDD +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x 2,5" HDD +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x 2,5" HDD +

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot Klawiatura



Gamingowa klawiatura firmy SteelSeries (opcja) Gamingowa klawiatura z czerwonym podświetleniem Gamingowa klawiatura z czerwonym podświetleniem Wymiary



398,5 x 272 x 28 mm 397 x 260 x 22~23,1 mm 359 x 254 x 21,7 mm





Model Creator 17 Creator 15M Creator 17M Procesor Aż do należącego do 10. gen. modelu procesora Intel Core i7-10875H Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Aż do należących do 10. gen. modeli procesorów Intel Core i7 Karta graficzna Aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB GDDR6 Max-Q Aż do NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 Aż do NVIDIA GeForce RTX 2060 8 GB GDDR6 System operacyjny Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Wyświetlacz 17,3-calowy wyświetlacz IPS MiniLED, HDR 1000; UHD (3840x2160); 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 15,6-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080), 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB (Opcja) 17,3-calowy wyświetlacz IPS; Full HD (1920x1080), 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB (Opcja) Pamięć masowa 2 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot

1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 1 x SSD NVMe M.2 PCIe Gen3 / SATA-SSD uniwersalny slot

1 x 2,5" HDD Wymiary 396,1 × 259,4 × 20,25 mm 359 × 254 × 21,7 mm 397 × 260 x 22~23,1 mm

Kolejni producenci komputerów osobistych ulepszają swoje rozwiązania o najnowsze mobilne procesory Intel Core dziesiątej generacji. Układy te pojawiły się także w aż sześciu zmodernizowanych seriach laptopów od znanej i cenionej wsród graczy i twórców firmy MSI, która zapowiada nawet 50-procentowy wzrost wydajności względem sprzętów poprzedniej generacji.nowe laptopy MSI robią dobry użytek z procesorów Intel Comet Lake serii H, z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Intel Core i9-10980HK na czele, a także kart graficznych, z których najwydajniejszą propozycją jest NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Nowe procesory zagościły w notebookach:Aż trudno w to uwierzyć, ale usprawnione laptopy MSI z tych serii wyposażone mogą zostać opcjonalnie w wyświetlacze o odświeżaniu 300 Hz (!), które otaczają ramki o grubości zaledwie 4,9 mm. Dość powiedzieć, że ekran zajmuje w nich aż 84% powierzchni całego panelu.GS66 Stealth, wykonany w stylistyce Core Black, wyróżnionej nagrodą iF Design Award, jest zaskakująco wydajny jak na swoją konstrukcję. Sprzęt wykorzystuje system chłodzenia MSI Cooler Boost Trinity+ z łopatkami wentylatorów o grubości 0,1 mm. Ma to być gwarancją niskich temperatur działania podzespołów, które nie powinny wpływać na wydajność w grach i zastosowaniach profesjonalnych. Ten model jest gratką dla osób pragnących mieć notebooka o możliwie największej mocy obliczeniowej w jak najcieńszej obudowie.Wszystkie nowości MSI wyposażono w klawiatury gamingowe SteelSeries, które w wyższych modelach oferują indywidualne podświetlenie RGB każdego klawisza, współpracujące z oprogramowaniem Mystic Light. W laptopach GE66 Raider, GS66 Stealth oraz GS75 Stealth zastosowano karty aż do NVIDIA GeForce RTX 2080 w wersji Max-Q.MSI GE75 Raider oraz GP75 Leopard to propozycje dla osób poszukujących najwyższej wydajności graficznej. Urządzenia wyposażono w nieco grubsze, ale jeszcze lepiej chłodzone obudowy, które są w stanie odprowadzać ciepło wydzielane przez wydajny układ NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER w swojej pełnej wersji. Oba urządzenia dysponują 17,3-calowymi ekranami IPS o rozdzielczości Full HD. W przypadku modelu Raider może to być ekran 240 Hz, w przypadku Leoparda - 144 Hz. Użytkownicy Raidera skorzystać mogą z procesorów do Intel Core i9 10. generacji, a Leoparda - Intel Core i7 10. generacji.MSI od jakiegoś już czasu sprzedaje niezwykle ciekawe laptopy dla profesjonalistów. Najlepszym sprzętem z tej rodziny jest Creator 17, czyli pierwszy laptop na świecie z wyświetlaczem z podświetleniem Mini LED. Spełniający wymagania standardu DisplayHDR 1000 sprzęt z matrycą 4K legitymuje się jasnością obrazu sięgającą nawet ponad 1000 nitów. To obecnie najwydajniejszy laptop zgodny ze specyfikacją GeForce RTX Studio. Wysoką moc obliczeniową zapewniają mu procesory do Intel Core i7-10875H i karty graficzne do NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q.Specyfikacje techniczną poszczególnych nowości znajdziecie poniżej.Źródło: MSI