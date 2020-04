Apple przygotowuje dwie ważne nowości. Premiera już w maju

Firma nie zwalnia tempa.





Apple bardzo mocno zaczęło 2020 rok. Firma pomimo pandemii koronawirusa nie zatrzymuje się – producent z Cupertino zaprezentował już nowego MacBooka Air oraz taniego iPhone’a SE z odświeżoną specyfikacją. Najnowszy raport, który trafił do sieci wskazuje na to, iż Apple przygotowuje również. To rzeczy, na które czeka obecnie spora rzesza użytkowników.Już w lutym pojawiały się informacje na temat tego, iż Apple przygotowuje– dane były związane z przenoszeniem siły roboczej amerykańskiego producenta z Chin na Tajwan. AirPods Lite miały być tańszym wariantem słuchawek z dopiskiem „Pro”, jednak do tej pory nie wiadomo nic więcej na temat ich specyfikacji. Jon Prosser, osoba, która dostarcza sprawdzonych przecieków z obozu Apple potwierdziła, iż w maju 2020 roku możemy spodziewać się premiery nowego komputera oraz słuchawek.Prosser przekazał także, iż obie opisywane nowości miały zostać zaprezentowane podczas marcowego, fizycznego wydarzenia organizowanego przez Apple, które finalnie zostało odwołane. Produkty, które przygotowuje korporacja z Cupertino dalej są gotowe do pokazania światu, a wśród nich znajdują się właśnie AirPods Lite oraz MacBook Pro w wersji 13 calowej. Jeśli chodzi o sam komputer, analitycy spodziewają sięObecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie Apple zaprezentuje swoje nowości. Bardzo możliwe, że firma postąpi bardzo podobnie, jak przy premierze nowego iPhone’a SE.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Jeśli nowe słuchawki Apple będą udane oraz będą charakteryzowały się faktycznie niską ceną, to znów będziemy mieli do czynienia z hitem sprzedaży.Źródło: DT