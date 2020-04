38 użytecznych gadżetów z AliExpress do 30 złotych

Spodobają Ci się.

30. HUB USB 3.0 z czterema portami

31. Powerbank 10 000 mAh z wyświetlaczem LED

32. Obudowa zewnętrzna na dysk SSD 2,5"

33. Znikopis z ekranem 8.5"

34. Słuchawki dokanałowe Xiaomi Mi Piston

35. Słuchawki sportowe Bluetooth

36. Pantofle Xiaomi

37. Adapter USB C do USB C i jacka 3.5 mm od Baseus

38. Wielofunkcyjny uchwyt samochodowy dla pasażera marki Baseus

W cenie ok. 30 złotych kupić można bezprzewodowy dzwonek do drzwi, który za pomocą aż 32 różnych melodii informować może o nadejściu kuriera lub gości.Bo portów USB nigdy za wiele.Jeśli korzystasz ze smartfonu lub tabletu, to na pewno zrobisz użytek także z powerbanku. Możesz postawić na przykład na ten model - nieco tańszy od propozycji od Xiaomi.Chcesz ultraszybki i przenośny dysk twardy? Włóż dysk SSD do takiej oto kieszeni i korzystaj z niego jak z napędu zewnętrznego.Nowoczesny znikopis zachęci najmłodszych do wyzwolenia swojej inwencji twórczej. Może służyć także jako domowa tabliczka do notatek lub wymiany informacji.Ot, jedne z najtańszych przewodowych słuchawek od Xiaomi. Klasyczny, lubiany i opłacalny w zakupie model.Wodoodporne słuchawki, które nie wypadają z uszu w trakcie treningu? Proszę bardzo, oto cel tego rodzaju poszukiwań.Ładne, wygodne, no i OD XIAOMI. To ostatnie chyba najważniejsze, prawda?Ten adapter marki Baseus rozwiązuje dwa problemy na raz: problem braku gniazda jack 3.5 mm oraz problem brakuje portu ładowania po podpięciu przejściówki z USB C na jacka 3.5 mm.Uchwyt ten po przyczepieniu do pałąka zagłówka przedniego siedzenia staje się praktycznym wieszakiem lub wygodnym stojaczkiem na smartfon.