Kryzys na rynku dysków twardych z powodu koronawirusa

Drastyczny spadek sprzedaży.





Rozprzestrzeniająca się pandemia spowodowana koronawirusem Covid-19 uderzyła w wiele branż, również z sektora nowych technologii. Jak się okazuje, ucierpiał także rynek dysków twardych, co pokazują najnowsze statystyki sprzedaży. Czy sytuacja może sięw niedalekiej przyszłości?Jak donosi firma analityczna, rynek dysków twardych odnotował spadek sprzedaży aż o 13% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2019 roku do sklepów na całym świecie zostało wysłanych 77 milionów dysków, natomiast pierwszy kwartał 2020 obniżył tę liczbę do 67 milionów.Za główny powód podaje się wstrzymanie prac w chińskich fabrykach. To jednak nie jedyna przyczyna tak słabej sprzedaży. Niemała w tym zasługa stale, a także nadchodzące premiery konsol nowej generacji –oraz, które już wcześniej przygotowały się na odpowiednie zapotrzebowanie przed premierą.Jeśli chodzi o udziały na rynku w sektorze dysków twardych, to aktualnie na podium plasnuje się Seagate (42% udziałów), drugie miejsce należydo WDC (37%), zaś trzecie miejsce zajmuje Toshiba, z wynikiem 21%.Źródło: TechSpot