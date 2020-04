Fantastyczna promocja. Porządny smartfon z NFC i 128GB pamięci za 599 zł

W tej cenie trudno o lepszy sprzęt.

Osoby szukające niedrogiego, ale niemal kompletnie wyposażonego smartfona powinna zainteresować dzisiejsza promocja w sklepie. Motorola One Action w kolorze białym- to najlepsza cena w historii!Motorola One Action ( sprawdź test urządzenia ) to kolejny smartfon wykorzystujący ekran CinemaVision (21:9) Full HD+ o przekątnej 6,3 cala (2520×1080 pikseli) z charakterystycznym, okrągłym wycięciem w lewym górnym rogu.

Pamięć wewnętrzna telefonu ma pojemność 128 GB, a dodatkowo można ją rozbudować przy użyciu karty microSD o pojemności 512 GB. Za sprawną pracę urządzenia odpowiada procesor ośmiordzeniowy Exynos 9609 z układem graficznym ARM Mali-G72 i 4 GB pamięci RAM.Producent chwali się, że One Action to pierwsze na rynku smartfonów urządzenie z ultraszerokokątną "kamerą akcji", która umożliwia nagrywanie wideo w orientacji poziomej, gdy telefon jest trzymany pionowo. Jak to działa? Kamera z technologią Quad Pixel 2,0 μm umożliwiająca nagrywanie pod kątem 117° w pozycji pionowej i wyświetlanie filmu w pozycji poziomej.Główny aparat 12 MP (piksele 1,25 µm i przysłona f/1,8) oferuje autofokus i detekcję fazy (PDAF). Wykrywający głębię aparat 5 MP ułatwia z kolei dodawanie do zdjęć naturalnego efektu rozmycia tła oraz dostosowywanie intensywności obszaru ostrości po zrobieniu zdjęcia.Na pokładzie nie zabrakło. Za zasilanie odpowiada bateria o pojemności 3500 mAh, która według producenta, wystarczy na dzień pracy po jednym naładowaniu.Motorola One Action 4/128GB (kolor biały) dostępna jest w sklepie RTV EURO AGD w cenie 599 zł . Aby uzyskać cenę, podaj kupon rabatowy po dodaniu produktu do koszyka: