Konsola Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition zaprezentowana. Fani nie są zadowoleni

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku. Deweloperzy nie przewidują, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynie na ten termin. Machina promocyjna musi być więc stale napędzana tak, by konsumenci nie stracili zainteresowania produkcją.Od kilku tygodni w mediach coraz częściej pada hasło „Cyberpunk 2077”. Niedawno mieliśmy bowiem do czynienia z ogłoszeniem, że gra otrzyma co najmniej tyle rozszerzeń, co Wiedźmin 3: Dziki Gon . Teraz z kolei jesteśmy świadkami owocu współpracy CD Projekt RED oraz Microsoftu.Opinie na jej temat są skrajnie podzielone.Zacznijmy jednak od początku. Na profilach społecznościowych marki Xbox zaczęły pojawiać się liczne szyfry, a tło i zdjęcie profilowe na YouTube uległo zmianie. Rozwikłanie zagadek zajęło użytkownikom 20 godzin. Jakież wielkie było ich rozczarowanie, gdy okazało się, iż skrywaną tajemnicą jest… link do zwiastuna specjalnej edycji Xboksa One X.Co więcej, sama konsola także nie spodobała się konsumentom.Spersonalizowana edycja urządzenia posiada jedno z najbardziej ekstrawaganckich „malowań” w historii tego typu sprzętów. Może się ono oczywiście podobać, bowiem ma swój urok i silnie nawiązuje do uniwersum Cyberpunka 2077.Konsola zadebiutuje już w czerwcu 2020 roku, czyli kilka miesięcy przed premierą Cyberpunka 2077. Posiadacze urządzenia będą musieli więc trochę popatrzeć na futurystyczną maszynę, by w końcu przenieść się do wirtualnego świata.Źródło: Xbox