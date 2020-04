Sprawdzamy, czy warto kupić Huawei P40 Lite E (recenzja)

Wygląd: Nudno, ale porządnie

Budżetowa specyfikacja

Podstawowy smartfon w rozsądnej cenie

Ta recenzja nie może się zacząć inaczej, niż od wspomnienia o trwającej nadal. Po jednej ze stron tej barykady znajduje się chiński smok - Huawei, czyli jeden z gigantów rynku, który z tej okazji bardzo mocno oberwał.W związku z ograniczeniami nałożonymi przez administrację Donalda Trumpa amerykańskie firmy nie mogą współpracować z Huawei. Tyczy się to między innymi Google zatem telefony HuaweiHuawei P40 Lite E, który trafił w moje ręce jakiś czas temu, jest jednym z pierwszych urządzeń chińskiego producenta, właśnie bez usług Google. To oznacza brak Sklepu Google Play, brak YouTube, brak Gmaila, ale również brak... Facebooka czy Instagrama (akurat ten problem łatwo rozwiązać, klonując aplikacje ze starego telefonu). Przyznam, że nie brzmi to za dobrze.Okej, ale nie mam zamiaru recenzować tego urządzenia tylko przez pryzmat tej ogromnej skądinąd wady. Na ten temat napiszę więcej na samym końcu.to najtańszy z rodziny smartfonów P40. Zupełnie tak, jakby wersja Lite była jeszcze zbyt kosztownym urządzeniem, bo jak wiadomo, zawsze jest pole do kolejnych oszczędności. To jednak samo w sobie nie jest wcale wadą, bo pomimo niskiej ceny i oczywistych wynikających z tego braków, jest to naprawdę całkiem fajny smartfon.Telefon nie wyróżnia się porywającym designem, ale nikt się tego nie spodziewa po telefonie za. Plastikowa konstrukcja skutecznie imituje szkło, a plastikowe ramki są pokryte matem i jest to bardzo miły akcent. Oczywiście gdy już chwycimy urządzenie w dłoń, to czar momentalnie pryska, ale i tak pierwsze wrażenia są nader pozytywne.Front urządzenia to ekran o wymiarach 6,39 cala i rozdzielczości 720 x 1560 z kamerą umieszczoną w dziurze ulokowanej w prawym górnym rogu. Oczywiście Huawei musiał nadać temu rozwiązaniu swoją autorską marketingową nazwę -. Jest poprawnie jak na tę niską półkę cenową - około 600-700 zł.Tył urządzenia to oczywiście tworzywo, ale Huawei postarał się, by tutaj również pojawiło się coś wyjątkowego. Dzięki zjawisku załamania światła, które jest ponoć efektem zastosowania, plecy urządzenia mają zyskać wizualną głębię.Szczerze? Gdy pierwszy raz zobaczyłem ten "zjawiskowy" efekt, pomyślałem, że jest tu jeszcze jakaś dodatkowa folia zabezpieczająca. Czy to hit, czy to kit to już kwestia osobista.Specyfikacja P40 Lite E to taki typowy tani średniaczek -wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci na dane. Bateria 4000 mAh ładowana za pośrednictwem portu microUSB. Szkoda, że nie jest to USB-C, ale tego musimy szukać już w droższym modelu bez literki E.Klasyczny zestaw(Antutu, PC Mark) pokazał, na co stać P40 Lite E, a stać go na... w zasadzie niewiele:To nie zmienia faktu, że sprzęt działa całkiemi szybko.Uważam, że omawiany sprzęt powinien być kierowany przede wszystkim dla- to moim zdaniem na przykład seniorzy czy inne osoby, które raczej nie zauważą braku usług Google oraz przeciętnej wydajności.Zauważą oni natomiast na pewno. Znajdziemy tutaj trzy zasadnicze aparaty: główny 48 MP, ultraszerokokątny 8 MP oraz czujnik głębi 2,4 MP.P40 Lite E robi naprawdę poprawne zdjęcia i o ile w innym urządzeniu to określenie byłoby raczej wadą, to tutaj jest to moim zdaniem jedna z największych zalet tego smartfona. Oczywiście tylko wtedy gdy docelowym użytkownikiem będzie osoba niewymagająca i podkreślę to ponownie. Zobaczcie zresztą sami: