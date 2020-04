Nadchodzi DJI Mavic Air 2. Czym zaskoczy ten mały dron?

Druga generacja sprzętu.





Jakiś czas temu DJI zaprezentowało drona Mavic Air, który może pochwalić się kompaktową konstrukcją oraz całkiem przystępną ceną. Ponad dwa lata po premierze sprzętu wygląda na to, iż producent przygotowuje się do pokazania nam drugiej generacji urządzenia. Przecieki, które trafiły do sieci wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia z kilkoma istotnymi zmianami. Osoby potencjalnie zainteresowane zakupem powinny się ucieszyć.Pierwszą wskazówką na temat premiery jest tweet z oficjalnego konta DJI – możemy dowiedzieć się, iż firma. Wydaje się więc prawdopodobne, że dotyczy ono premiery wspomnianego drona Mavic Air 2. Do sieci przedostały się również informacje na temat specyfikacji. Ale to nie wszystko. Źródła z Brazylii udostępniły bowiem podręcznik szybkiego startu, dając tym samym odpowiedź na kolejne pytania związane z produktem.Poniżej możecie zobaczyć, jwedług plików Anatel.Dron ma zostać wyposażony w baterię o pojemności 3500 mAh – to spory wzrost względem poprzedniej generacji urządzenia. Oprócz tego użytkownicy będą mogli skorzystać z możliwościMaksymalna prędkość lotu to niecałe 70 kilometrów na godzinę, a. Pod względem czasu pracy na baterii będzie więc naprawdę nieźle.Obecnie nie wiadomo jednak jednego i najważniejszego – ile trzeba będzie zapłacić za tego drona? Pierwsza generacja sprzętu zostałai biorąc pod uwagę opisane wyżej ulepszenia niemalże na pewno można założyć, że w przypadku DJI Mavic Air 2 taniej… po prostu nie będzie.Póki co musimy jednak poczekać na oficjalną premierę.Źródło: TheVerge / zdjęcie otwierające: DroneFriendly