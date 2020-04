Tronsmart Onyx Ace - recenzja. Czy klony AirPodsów za ok. 120 zł mają sens?

Testujemy niedrogie słuchawki bezprzewodowe.

Samo etui ma przyjemnie zaoblone krawędzie, jest naprawdę małe i śmiało można nosić je w kieszeni. Co więcej, na obudowie umieszczono 4 LEDy, które pokazują stan naładowania baterii.Konstrukcja słuchawek przypomina AirPodsy czy też Huawei FreeBuds 3. Pamiętajcie, że są to słuchawki douszne, które po prostu opierają się na małżowinie, więc nie izolują otoczenia, a w zasadzie robią to znacznie mniej niż słuchawki dokanałowe. Dzięki temu ich noszenie jest bardzo komfortowe.Tronsmart Onyx Ace są bardzo lekkie i można nosić je dosłownie cały dzień bez dyskomfortu. Słuchawki dobrze trzymają się ucha zarówno w trakcie użytkowania ich w pozycji siedzącej, jak i podczas ruchu. W moim przypadku wypadają tylko podczas leżenia.W omawianym modelu producent zastosował sterowanie dotykowe, a zestaw wspiera gesty, którymi wykonamy wiele poleceń. Można sterować głośnością, przełączać utwory, odbierać połączenia i aktywować asystenta głosowego.Moduł dotykowy działa dość dobrze, a podczas testów nie miałem problemów z obsługą słuchawek.Za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.0, który zapewnia większy zasięg i lepszą stabilność. W praktyce, w słuchawkach poruszałem się po biurze o powierzchni ok. 80 m, a sygnał bez problemu docierał w niemal każde miejsce. Zasięg słuchawek to ok. 10 metrów.Warto zaznaczyć, że telefon łączy się dwiema słuchawkami, więc na liście podłączonych urządzeń będziecie widzieć 2x Tronsmart Onyx Ace. Wystarczy połączyć się z jedną z nich, a druga zostanie podłączona automatycznie.Podczas testów sporadycznie zdarzało się, że lewą słuchawkę musiałem włączyć ręcznie. Nie jest to jednak wielki problem, wystarczy przytrzymać na niej palec przez kilka sekund.Synchronizacja audio-wideo podczas oglądania filmów wypada znakomicie. W grach natomiast występuje minimalne opóźnienie, ale jest to bolączka większości bezprzewodowych słuchawek.Aby zredukować szumy otoczenia, producent wyposażył słuchawki w aż 4 mikrofony. Zabieg ten powinien pozytywnie odbić się na jakości połączeń głosowych. W praktyce, mikrofony działają nieco lepiej niż w większości tanich słuchawek, które można kupić za ok. 100 zł. Nie ma problemu, aby rozmawiać na dworze przy hałasie ulicy.Słuchawki wyposażono w powiększone przetworniki 13 mm i układ Qualcomm QCC3020, wspierający aptX. Warto pamiętać, że w słuchawkach dousznych trudno uzyskać tak dobre wrażenia audio jak w konstrukcjach dokanałowych. Otrzymujemy zatem przeciętną jakość dźwięku, ale akceptowalną w tym przedziale cenowym. Małym bonusem jest za to naprawdę, który może zaskoczyć.Co z baterią? Całkowicie naładowana obudowa pozwala naładować słuchawki aż cztery razy. Zestaw działana jednym ładowaniu - to bardzo przyzwoity wynik.Tronsmart Onyx Ace to gadżet, który mogę polecić z czystym sumieniem każdemu, kto szuka komfortowych i niedrogich słuchawek do codziennych zastosowań. Sprawdzą się zarówno podczas słuchania muzyki jak i podcastów.Zestaw jest bardzo wygodny, można nosić go długie godziny. Pozytywnie zaskakuje bateria, jakość mikrofonów oraz bas podczas odtwarzania muzyki.Tronsmart pokazuje, że nie trzeba wydawać kilkuset złotych, aby cieszyć się prawdziwą bezprzewodową wygodą. Słuchawki możecie kupić w oficjalnym sklepie marki na AliExpress za około 120 zł