Nowy iPhone SE to iPhone za pół ceny. Apple cofa się do 2014 roku

Tak, to będzie hit sprzedaży.





iPhone SE 64 GB - 2199 złotych

2199 złotych iPhone SE 128 GB - 2499 złotych

2499 złotych iPhone SE 256 GB - 2949 złotych

Wydajność będzie wysoka, jakość zdjęć... zobaczymy

Tak, to będzie przebój sprzedaży

Kurtyna opadła. To właśnie dziś zaprezentowany został nowy, tani iPhone. Tani to oczywiście pojęcie względne, ale nowy iPhone SE z 4,7-calowym ekranem to najtańszy ze smartfonów w ofercie Apple. Ile kosztuje iPhone SE 2020? 2199 złotych za wersję 64 GB. Kiedy trafi do sprzedaży? Przedsprzedaż startuje 17 kwietnia już o godzinie 14:00. Co warto o nim wiedzieć? Przede wszystkim to, że wygląda jak żywcem wyjęty sprzed 5-6 lat.A nie, przepraszam, pomyłka, to iPhone 6 z 2014 roku.oto nowy iPhone SE 2020!Moglibyśmy w tym momencie zagrać w grę z cyklu "znajdź X różnic", ale postaram się zachować powagę. iPhone "dla ludu" debiutuje w kolorach białym i czarnym, a także specjalnej wersji (PRODUCT)RED, czyli wariancie czerwonym. Ceny poszczególnych modeli w Polsce wynoszą, bez względu na kolor:Mówi się, że nowość przypomina od strony wizualnej iPhone'a 8, ale jako że ten przypominał iPhone'a 6, to... sami rozumiecie. iPhone SE to już piąta generacja telefonu Apple, która zachowuje niemalże identyczny wygląd. Na rewolucję (a może raczej: powrót do przeszłości ) zaczekać należy do września.iPhone SE 2020 to tak naprawdę iPhone 8 z lepszą kamerą o rozdzielczości 12 Mpix (pojedynczą) i wydajniejszym procesorem. Aparat główny wyposażono w optyczną stabilizację obrazu oraz możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K, w 60 klatkach na sekundę. Przednia kamerka korzysta z matrycy o rozdzielczości 7 megapikseli.O wydajność nowego iPhone'a dba układ Apple A13 Bionic, który znaleźć można także w najnowszych iPhone'ach 11 i 11 Pro. Miło! Smartfon przypadnie z pewnością do gustu wszystkim osobom mającym dość wielkich ekranów - a są tacy - oferując im wyświetlacz IPS Retina o przekątnej 4,7-cala i rozdzielczości 750x1334 piksele, najpewniej identyczny jak w modelu iPhone 8.Pojemność baterii znana nie jest. Wiemy natomiast, że smartfon sprzedawany będzie z ładowarką 5 W zestawie, co jestze strony Apple w 2020 roku, kiedy wiele kilkukrotnie tańszych urządzeń sprzedawanych jest z ładowarkami 15 W i szybszymi. Na pocieszenie: novum wspiera ładowanie do 18 W (sic!), a obudowa spełnia normę wodoodporności IP67.W kwestii łączności i udogodnień jest... w porządku. Na pokładzie znalazło się wsparcie dla techniki Haptic Touch, zastępującej 3D Touch, a także moduły Wi-Fi 6 i LTE (a jakże) ze wsparciem dwóch kart SIM, przy czym jedna to karta eSIM.Nie mam wątpliwości co do tego, że iPhone SE 2020 sprzedawał się będzie doskonale. Nowy iPhone za 2199 złotych po prostu musi sprzedawać się świetnie. Poza tym, czy znacie inny ciekawy smartfon o takiej wydajności, z tak małym ekranem i od tak pożądanej marki? No właśnie. Sam bym go kupił (mimo, że stronię od sprzętu Apple), gdybym:Miał za dużo pieniędzyNie miał smartfonu, z którego jestem zadowolonyOt, z ciekawości. A Wy?