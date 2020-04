HP: nowe ProBooki z procesorami AMD Ryzen

Laptopy stworzone z myślą o firmach.





Firma HP zaprezentowała nowe, niedrogie laptopy. Są to pierwsze biznesowe urządzenia HP wyposażone w najnowsze procesory z serii. Komputery posiadają także rozwiązania bezpieczeństwa HP, takie jak HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Privacy Camera i opcjonalne HP Sure View Gen 3.Urządzenia wyróżnia płaska konstrukcja zawiasu umożliwiająca otwarcie ekranu do 180 stopni. Nowe laptopy posiadają nie tylko, ale i aluminiową klawiaturę wydrukowaną z pomocą technologii 3D. Dodatkowo, urządzenia mogą pracować w trybie komputerów stacjonarnych dzięki uniwersalnej i kompaktowej stacji dokującej HP USB-C Dock G5.14-calowy HP ProBook 445 G7 trafi na rynek w różnych konfiguracjach. Na pokładzie znajdziemy najnowsze procesory z serii AMD Ryzen 4000 (4700U, 4500U, 4300U), 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności od 128 do 512 GB (w zależności od wariantu). Specyfikacja obejmuje również 2 porty USB 3.1 Gen 1, port USB 3.1 Type-C Gen 1 (DisplayPort), USB 2.0, złącze HDMI 1.4 i czytnik kart pamięci SD. Nieco rozczarowuje kamera internetowa o rozdzielczości 720P.HP ProBook 445 G7 i HP ProBook 455 G7 będą dostępne od czerwca 2020 w cenieŹródło: HP