Poznajcie Redmi AirDots S - nowe, zaskakująco tanie słuchawki Xiaomi

Będą przebojem sprzedaży.





Czym różnią się Redmi AirDots S od Redmi AirDots

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Redmi AirDots robią furorę wśród Polaków przede wszystkim za sprawą swojego ładnego designu, niezłych parametrów i niskiej ceny. Wiele osób przymierzających się dopiero do ich zakupu ucieszy się na wieść, że firma Xiaomi zaprezentowała właśnie odświeżoną wersję urządzenia... w cenie poprzednika! Redmi AirDots S będą zapewne nowym królem rynku bezprzewodowych słuchawek TWS.Co dokładnie zmieniono w Redmi AirDots S? Zmiany są kosmetyczne, ale odczuwalne i czyniące nowszy sprzęt lepszym wyborem. Największą z nich wydaje się opcja płynnego przełączania się pomiędzy korzystaniem z jednej i dwóch słuchawek na raz - wciąż poprzez moduł Bluetooth 5.0. Osiągnięto to dzięki temu, że teraz słuchawki łączą się z urządzeniem wyjściowym jednocześnie. Godnym uwagi novum wydaje się, zapewniający niższe opóźnienia w przesyłanym dźwięku.Istotną nowością jest. Jest nim teraz Realtek RTL8763BFR, który przyczynił się do zmiany wymiarów słuchawek, wynoszących teraz 26,65 x 16,4 x 21,6 mm. Waga pozostaje bez zmian na poziomie 4,1 gramów. Etui ładujące z akumulatorem o pojemności 300 mAh waży 35,4 g i ma wymiary 62 x 40 x 27,2 mm.Reszta parametrów nie zmieniła się. Obudowa słuchawek jest odporna na pot i zachlapania, co potwierdza norma IPX4. Akumulator o pojemności 40 mAh ma zapewniać słuchawkom możliwość przepracowania ok. 4 godzin bez umieszczania ich w etui pełniącym funkcję ładowarki.w Chinach wynosi 99 juanów, czyli zaledwie ok. 60 złotych. W Polsce za akcesorium nie powinniśmy zapłacić więcej niż 99 złotych. Rozsądnym wydaje się udanie się na zakupy do jednego z chińskich sklepów.Przypominamy, że na łamach naszego serwisu przeczytacie test Xiaomi AirDots . Nieco później na łamach Instalki.pl ukazała się recenzja Xiaomi AirDots Pro