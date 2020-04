Huawei już w tym roku zaprezentuje swoje dedykowane karty graficzne

Spodziewana "niespodzianka"?





Pogłoski o kartach graficznych marki Huawei pojawiają się sporadycznie co najmniej od 2019 roku. Koreański serwis The Elec donosi, że plotki nie są tylko plotkami, a chiński producent chce zaatakować zdominowany przez firmę NVIDIA rynek serwerowych układów graficznych jeszcze w tym roku. W swoich szeregach Chińczycy mają już ponoć byłych pracowników "zielonych", także przedstawicieli wyższego szczebla.Debiut karty graficznej Huawei z punktu widzenia przeciętnego konsumenta nie będzie miał większego znaczenia. Producent nie jest zainteresowany, przynajmniej na razie, rynkiem GPU do zastosowań domowych. W tej kwestii zarówno NVIDIA, jak i AMD jeszcze długo pozostaną nie zagrożone.W sierpniu 2019 roku Huawei prezentowało światu swój procesor Ascend 910 , będący najwydajniejszym z procesorów sztucznej inteligencji. Serwerowy układ o wydajności 256 TFLOPS dla operacji zmiennoprzecinkowych połowicznej precyzji (FP16) jest dwukrotnie wydajniejszy od konkurencyjnego GPU NVIDIA Tesla V100. Jest też wykonany w nowszym procesie technologicznym 7 nm+.W miesiąc po debiucie Ascenda 910, Huawei ogłosił premierę klastra Atlas 900 do trenowania sztucznej inteligencji. Styczeń 2020 roku to ogłoszenie serwerowego procesora Kunpeng 920 bazującego na architekturze ARMv8.Przypominam, że chińskie firmy nie próżnują i w lutym byliśmy świadkami debiutu ciekawych procesorów Zhaoxin Premiery kart graficznych Huawei należy spodziewać się raczej pod koniec bieżącego roku.Źródło: The Elec