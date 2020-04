Poznajcie OnePlus 8 Pro. Wreszcie kompletny flagowiec!

Specyfikacja robi wrażenie.





Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego odbyła się zapowiadana prezentacja online nowej serii smartfonów OnePlus 8. Poznaliśmy szczegóły dotyczące nowych urządzeń i można przypuszczać, że fani marki będą zadowoleni bowiem nowości jest naprawdę dużo.Na pierwszy plan wysuwa się OnePlus 8 Pro, którego jedną z największych zalet jestQHD+ o rozdzielczości 3168 x 1440 i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Obudowa została uszczelniona, a smartfon zyskałSprzęt wyposażono w 48-megapikselowy aparat główny Sony IMX689 (f/1.78) + szerokokątny obiektyw 48MP (120°, sensor Sony IMX586, f/2.2). Dodano również teleobiektyw 8MP i kamerę z filtrem ułatwiającym użytkownikom robienie zdjęć. Ponadto urządzenie obsługuje nagrywanie HDR, posiada trzy mikrofony dla lepszego nagrywania dźwięku stereo oraz obsługuje funkcję audio zoom. Nie zabrakło także głośników stereo Dolby, które zapewnią większą immersję w trakcie zanurzania się w filmy i gry.Na froncie znajdziemy niewielką kamerkę umieszczoną w specjalnym otworze, która rejestruje zdjęcia w rozdzielczości 16 MP (f/2.45, sensor Sony IMX471). Cała konstrukcja waży 199 gramów przy wymiarach 165.3 x 74.3 x 8.5 mm.Dalsza specyfikacja potwierdza przecieki, które od pewnego czasu krążyły po sieci. OnePlus 8 Pro posiada procesor Snapdragon 865 z obsługą 5G, do 12 GB pamięci RAM, do 256 GB miejsca na dane. Baterię ma rozmiar 4510 mAh i po raz pierwszy obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 30 W. Nie zabrakło także funkcji odwrotnego ładowania bezprzewodowego oraz usprawnienia technologii haptycznej.OnePlus 8 Pro pracować będzie na OxygenOS z odświeżonym Dark Mode, funkcją Live Caption, a ponadto użytkownicy otrzymają na start 3-miesięczną wersję próbną Google One ze 100 GB miejsca w chmurze.Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: Onyx Black, Ultramarine Blue i Glacier Green. Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:Drugim prezentowanym modelem jest, którego wyposażono w 6.55-calowy wyświetlacz Full HD+ z częstotliwością odświeżania 90Hz. Posiada 3 kamery: główną 48 MP z sensorem Sony IMX586, ultraszeroki obiektyw 16MP oraz kamerę makro. Nie zabrakło również funkcji OIS i EIS do stabilizacji obrazu. Niestety, obudowa nie jest wodoszczelna.Dalsza część specyfikacji jest zbliżona do modelu Pro: znajdziemy tu procesor Snapdragon 865, do 12GB of RAM i 256GB przestrzeni. Bateria jest nieco mniejsza - 4300 mAh (bez ładowania bezprzewodowego) i wspiera ładowanie 30W. Według producenta, telefon naładujemy od 1 do 50% w zaledwie 22 minuty.OnePlus dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: Glacial Green oraz Interstellar Glow. Cena w dniu premiery za poszczególne modele:Smartfony pojawiły się już w ofercie przedsprzedaży. OnePlus 8 Pro 8/128 w kolorze Onyx Black wyceniono na. Za droższego OnePlus 8 Pro 12/256 (kolor Glacial Green lub Ultramarine Blue) trzeba zapłacićMniej boleśnie dla kieszeni wypada OnePlus 8 8/128 GB -, za wariant 12/256 GB zapłacimyPełną prezentację możecie zobaczyć poniżej.Źródło: OnePlus, wł.