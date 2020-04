Netflix: te smartfony Xiaomi obsługują HDR10

Jakość wideo wzrośnie.





Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 10

HDR10 to najbardziej podstawowa norma związana z treściami wideo w szerokiej rozpiętości tonalnej. Filmy i seriale w tym standardzie udostępnia między innymi platforma Netflix, oczywiście pod warunkiem, że sprzęt odbiorcy z taką technologią jest kompatybilny.O ile w przypadku telewizorów sprawa jest dość jasna - większość urządzeń z matrycami 4K potrafi je wyświetlać, to zupełnie inaczej wygląda kwestia smartfonów, oczywiście w odniesieniu do dostarczania im treści przez ten popularny VOD. Przedstawiciele Netflixa podali właśnie listę urządzeń, na których od teraz oglądać można treści w lepszej jakości.Smartfony Xiaomi certyfikowane przez Netflixa do odtwarzania treści HDR10 to:Jeśli korzystacie z któregoś ze smartfonów z powyższej listy możecie być pewni, że odtwarzane filmy wyglądały będą nieco lepiej. Tak, będzie to widoczne nawet na relatywnie niewielkim wyświetlaczu. Różnice widać w bardziej realistycznym odwzorowaniu kontrastu oraz szerszej palecie kolorów.Aby oglądać filmy i seriale na Netflixie z HDR10 trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków. Przede wszystkim, należy subskrybować plan serwisu VOD zapewniający materiały w rozdzielczości Ultra HD. Poza tym, dysponować powinno się łączem o prędkości pobierania co najmniejPełną listę smartfonów wspierających HDR10 znajdziecie na stronie pomocy technicznej Netflix