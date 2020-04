LG Folder 2 to nowy telefon komórkowy z klapką. Ładny jest tylko z zewnątrz

Intrygująca propozycja od producenta.





Telefony komórkowe z klapką były niegdyś niezwykle popularne. Trend ten szybko przeminął, lecz zaczęło się o nim ponownie mówić w momencie zapowiedzi składanych smartfonów. Wspomnienia przebudzone zostały zwłaszcza podczas prezentacji Motoroli Razr – urządzenia wzorowanego na właśnie telefonie z klapką.Jak się okazuje, tego typu sprzęty niekoniecznie odeszły do lamusa. Wskazuje na to zapowiedź, czyli propozycji koreańskiego producenta dla niezbyt wymagających użytkowników.model skierowany jest przede wszystkim do osób starszych, którzy z nowymi technologiami są na bakier.Urządzenie z zewnątrz prezentuje się naprawdę dobrze.przypadnie zapewne do gustu wielu konsumentom. Front zdobi podłużny panel wyświetlający informacje o aktualnej godzinie, zasięgu oraz stanie naładowania baterii. Z tyłu znajdziemy z kolei(trzykrotne naciśnięcie powoduje połączenie z numerem alarmowym i wysłanie SMS-a z lokalizacją) orazPo rozłożeniu telefonu nie jest już tak kolorowo.Z pewnością można było całość unowocześnić, lecz z niewiadomych przyczyn LG na taki krok się nie zdecydowało. Co kryje się we wnętrzu urządzenia?Sercem sprzętu jest procesor. Wszystko to wspomagane przez(z możliwością rozszerzenia o kartę microSD o maksymalnej pojemności 32 GB). Elementy zasila. Jednym słowem – bardzo ubogo.Możliwości telefonu także są ograniczone. Obsługuje on. Co ciekawe, pracuje na odpowiednio zmodyfikowanym Androidzie, ale nie wyobrażam sobie korzystania np. z usług Google na tak małym ekranie (QVGA 2,8 cala).LG Folder 2 zadebiutuje w Korei Południowej już 17 kwietnia. Jego dostępność na europejskim rynku pozostaje tajemnicą. Wiemy jednak, że telefon został wyceniony naŹródło: LG