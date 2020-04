Tani robot sprzątający z Biedronki pozytywnie zaskakuje (opinia i recenzja)

Dobry "deal".





Warto dodać, że sprzęt posiada czujniki, które zapobiegają upadkowi ze schodów lub innych uskoków.

Robot sprzątający z Biedronki? Wielu z Was z góry założy pewnie, że to musi zakończyć się źle. Ja nastawienie do elektroniki z tego sklepu, a przynajmniej do produktów marki Hykker, zmieniłem za sprawą zestawu Hykker Smart Home, który testowałem w listopadzie ubiegłego roku. W telegraficznym skrócie: byłem pozytywnie zaskoczony jakością produktów oraz tym, jak dobrze działa dedykowana aplikacja na smartfony. Z lubością zabrałem się więc za testowanie robota Hykker Navi Space. Cena? 449 złotych - absurdalnie niska jak na produkt tego typu. Czy warto go kupić?Na wstępie przyznam się Wam, że jest to pierwszy robot sprzątający, z jakiego mam okazję korzystać. Z jednej strony możecie pomyśleć sobie, że się nie znam i moja recenzja nie będzie w pełni obiektywna. Po pierwsze: każda recenzja jest subiektywnym zdaniem autora na dany temat, a po drugie... na zakup robota marki Hykker zdecyduje się wiele osób takich jak ja. Osób, które chcą nabyć swojego pierwszego robota sprzątającego i przekonać się czy jest to sprzęt dla nich. Jeśli już to sobie wyjaśniliśmy, pora przejść do meritum.Hykker Navi Space sprzedawany jest w pudełku sprawiającym bardzo dobre wrażenie - ładnym i kolorowym. Najważniejsza jest jednak zawartość opakowania, bowiem wiadomo powszechnie, że to nie... pudełko zdobi odkurzacz. Czy jakoś tak. Odczucia po pierwszym kontakcie ze sprzętem są w zasadzie jeszcze lepsze. Spodziewałem się sprzętu wykonanego z taniego plastiku, którego wykończenie pozostawia sporo do życzenia. Jak wielkie było moje zdziwienie, gdy z tekturki wyjąłem dobrze zabezpieczony, ciężki i solidny. Wewnątrz opakowania znajdziemy jeszcze stację ładującą, zasilacz, pudełko oraz szczotki zamiatające trudno dostępne szczeliny, których montaż trwa ledwie kilka sekund.Robot umieszczony w bazie do pełna ładuje się dosłownie kilkadziesiąt minut. Po naładowaniu urządzenia, czas przyjrzeć mu się bliżej.Do budowy robota sprzątającego marki Hykker wykorzystano dość dobrej jakości tworzywo w kolorze czarnym. Odkurzacz prezentuje się elegancko i gwarantuję Wam, że wygląda na znacznie droższy sprzęt. Na urządzeniu widnieją dwa podświetlane fizyczne przyciski, które większość z Was naciśnie raz - na etapie parowania robota z aplikacją mobilną Hykkera i domową siecią Wi-Fi (niestety, tylko 2,4 GHz). Alternatywnie, funkcjami robota można zawiadywać także z poziomu pilota, jednakże traci on wtedy sporo na swojej funkcjonalności.Aplikacja Hykker Smart Home jest antytezą kiepskich aplikacji, które niektórzy kojarzyć mogą z tanimi chińskimi produktami. Oprogramowanie to działa naprawdę świetnie, współpracuje z Asystentem Google, pozwala tworzyć zaawansowane harmonogramy sprzątania mieszkania i jest po prostu niezwykle funkcjonalne. Naprawdę wielu uznanych producentów mogłoby się uczyć od Hykkera tego, jak robić apki na smartfony. Po sparowaniu z praktycznym narzędzie, robotem sprzątającym Hykker sterować można z dowolnego miejsca na Ziemi - podobnie z resztą jak innymi urządzeniami podpiętymi do apki.Robot sprzątający Hykker Navi Space pracować może w jednym z czterech dostępnych trybów pracy. Są to tryby automatyczny, sprzątanie danego pomieszczenia, czyszczenie krawędzi oraz czyszczenie punktowe. W pierwszym z nich odkurzacz zwiedzał będzie zakamarki domu lub mieszkania, tworzył mapę pomieszczeń i starał się pozbyć kurzu z każdego zakamarka, do którego sięgną jego szczotki. Użytkownik może zdefiniować czy odkurzacz pracować ma w trybie Turbo, Standardowym, czy też oszczędzania energii. W trybie Turbo odkurzacz może śmiało posprzątać mieszkanie o powierzchni nawet 90 m2.Pozostałe tryby używane są raczej sytuacyjnie. Tryb "Krawędzie" pozwoli usuwać kurz przy krawędziach różnych obiektów, tryb "Pomieszczenie" sprawi, iż sprzęt skupi się na czyszczeniu jednego tylko pomieszczenia, a uruchomienia odkurzania o nazwie "Punktowe" pozwoli odkurzać przestrzeń w spirali od punktu wyjściowego. W każdym momencie nacisnąć można przycisk "Ładowanie", aby robot wrócił do stacji ładującej. Urządzenie wróci tam samoczynnie, gdy stan baterii okaże się niski.Oczywiście każdorazowo warto robotowi zapewnić jak najwięcej przestrzeni, usuwając ewentualne przeszkody z jego drogi - zwłaszcza kable. Za sprawą dość dużych kółek robot pokona niewysokie progi (maksimum ok. 1,5 cm). W mieszkaniu nie mam żadnego dywanu, jednakże pewny jestem tego, że sprzęt nie poradzi sobie z odkurzaniem "futrzastych" chodników. Odkurzanie dywanów problemem nie będzie, ale nie jestem pewny, czy moc okaże się wystarczająco duża, aby czyścić je efektywnie. Z panelami i podłogami testowany robot radził sobie dobrze, poruszając się po podłodze z maksymalną prędkością ok. 25 centymetrów na sekundę.Opróżnianie pojemnika na kurz o pojemności 0,6 litra z filtrem EPA 11 jest bardzo proste - wystarczy nacisnąć przycisk z tyłu odkurzacza, aby wysunąć specjalny pojemnik. Szczotki należy cyklicznie czyścić, używając w tym celu odpowiedniego, dołączonego w zestawie narzędzia. Jest to zadanie proste i niezbyt czasochłonne. Pojemnik na kurz cyklicznie warto przemyć, pamiętając przy tym, aby odpowiednio osuszyć go przed włożeniem do odkurzacza.Powiedzmy sobie otwarcie: robot sprzątający jest doskonałym sprzętem UZUPEŁNIAJĄCYM odkurzanie za pomocą odkurzacza tradycyjnego lub bezprzewodowego. Sprzęt ten z pewnością zadba o to, abyście każdego dnia wdychali mniej kurzu, a weekendowe porządki były znacznie przyjemniejsze. Uruchamiany raz dziennie robot sprzątający jest w stanie realnie wpłynąć na czystość mieszkania. Wprawdzie Hykker Navi Space miał tendencję do pozostawiania pojedynczych, większych drobin, ale ze zdecydowaną większością radził sobie dobrze. W mym domu nie mieszka obecnie żaden zwierzak, więc nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy Hykker Navi Space radziłby sobie skutecznie z jego sierścią.Deklarowany poziom hałasu wynosi 65 dB. Wydaje mi się, że w trybie Turbo sprzęt jest odrobinę głośniejszy, ale... to przecież odkurzacz. Nie spodziewajcie się po nim bezszelestnej pracy. W którymś z mniej efektywnych trybów urządzenie będzie pracowało ciszej, ale zarazem skutecznie. Moim zdaniem robot sprzątający powinien pracować w momencie, kiedy nikogo nie ma w domu. W ten sposób nie zakłóca domownikom ani rozmów, ani oglądania telewizji, ani też innych form rozrywek.