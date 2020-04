Nowe biurko Lian Li to także obudowa na dwa PC chłodzone wodą

Po prostu: WOW.





Dla osób interesujących się tematem modowania komputerów wielkim zaskoczeniem zapewne nie będzie fakt, iż istnieją na świecie obudowy komputerowe pełniące także funkcję biurka. Jednym z producentów mających takie cudo w swojej ofercie jest firma Lian Li. Producent ten zaprezentował właśnie odświeżoną wersję tego arcydzieła, w aż dwóch wariantach. Powiedzcie mi, ale zachowajcie przy tym pełną szczerość: kto z Was nie chciałby takiego biurka w swoim pokoju?to następcy modeli DK-05 i DK-04, które podziw entuzjastów "blaszaków" budziły już od kilku lat. Pierwszy rzut oka na konstrukcje zdradza najważniejszą z informacji: podzespoły komputerów umieszczane są pod przeszklonym blatem biurka. Niespodziankę stanowi to, że większy model DK-05F pomieści aż dwie płyty główne w formacie E-ATX, a szkło hartowane o grubości 8 mm zastosowane do pokrycia blatów jest fotochromatyczne. Oznacza to, że użytkownik za pomocą jednego przycisku może uczynić je na zmianę przezroczystym lub przyciemnionym.Wysokość biurek Lian Li regulować można w zakresie od 69 do 117,5 centymetra. W ich wnętrzu zmieszczą się nawet najbardziej zaawansowane układy chłodzenia wodą, karty graficzne o długości nawet 400 mm (są takie?!) oraz kilka dysków 3.5"/2.5" i pokaźny zbiór wentylatorów 140 mm z przodu i z tyłu. Pracą komputerów zawiaduje się z poziomu panelu umieszczonego przy jednej z jego krawędzi.Te imponujące konstrukcje są w stanie utrzymać nawet. Robi wrażenie, prawda?Ceny biurek Lian Li DK-05F i DK-04F nie są jeszcze znane. Poprzedników można kupić za równowartość ok. 1500 dolarów, co w przeliczeniu na euro i złotówki dawałoby obecnie kwotę ok. 7000 złotych.