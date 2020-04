Dane z rynku PC pokazują, że to nie papier toaletowy stał się towarem deficytowym

Analitycy mieli rację.





Dostawy komputerów osobistych w okresie Q1 2009 - Q1 2020. | Źródło: Canalys

Udziały w dostawach na rynku PC w Q1 2020 r. | Źródło: Canalys

W drugiej połowie marca żartobliwie sugerowałem , że ludzkość powinna zaopatrywać się raczej w komputery osobiste, niż papier toaletowy, który wraz z wybuchem epidemii koronawirusa w ekspresowym tempie znikał z półek polskich sklepów. Wtedy to analitycy sugerowali, iż rośnie ryzyko związane z dostępnością i cenami tych urządzeń. Opublikowane właśnie wyniki dostaw z rynku PC jak na dłoni pokazują, że pomimo sporego zainteresowania ze strony konsumentów, podaż wciąż maleje, a sytuacja pogarsza się z każdym dniem.Dane opublikowane przez Canalys dowodzą, iż w 1. kwartale bieżącego roku dostawy desktopów, laptopów i kategoryzowanych niezależnie stacji roboczych spadły o 8% względem analogicznego okresu w roku 2019. To największy ze spadków odnotowanych od 1. kwartału 2016 roku.Najmocniej na sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 ucierpiała firma Apple, której dostawy spadły aż o 21% z 4,072 mln urządzeń do 3,219 miliona urządzeń. Mocno ucierpiały także firmy HP - spadek o 13% z 13,58 mln do 11,7 mln oraz Acer - spadek o 12,6% z 3,574 mln do 3,125 mln. Na pierwszym miejscu podium dostaw pozostaje Lenovo ze spadkiem na poziomie 4,4%, a na trzecim, tuż za HP, plasuje się Dell, który to producent jako jedyny odnotował wzrost - o 1,1%.Na zobrazowaną powyżej sytuację składa się wiele różnych czynników, a tylko jednym z nich jest ograniczona podaż procesorów Intela. Niebagatelny wpływ na kryzys na rynku PC ma zamknięcie mnóstwa fabryk podzespołów na terytorium Chin oraz zerwania kluczowych łańcuchów dostaw.Popyt na komputery osobiste gwałtownie wzrósł w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele osób zaczęło pracować zdalnie, do czego potrzebuje odpowiedniego sprzętu. Inni modernizują swoje leciwe sprzęty, by wykorzystać je do domowej rozrywki. Nie powinno oczywiście dojść do sytuacji, w której zakup komputera nie będzie możliwy. Problemy napotkać mogą jednak osoby pragnące ulepszyć swój PC - tak ze względu na niską dostępność części, jak i za sprawą ich rosnących cen.Dobre wieści są takie, że pierwsze kraje na świecie wychodzą powoli z najgorszej fazy epidemii. Sytuacja na rynku PC prędzej czy później się ustabilizuje.Źródło: Canalys