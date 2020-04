Nadchodzi nowy Steam Controller? Valve z ciekawym patentem

Tym razem uda się osiągnąć sukces?





A new patent has been published from Valve of a Steam Controller with swap-able components. pic.twitter.com/8X5IiKIHvm — Tyler McVicker (@ValveNewsNetwor) April 11, 2020

Kontroler rok temu został wycofany ze sprzedaży z powodu niskiego zainteresowania oraz niedociągnięć technicznych. Zapewne wielu z Was kojarzy listopadową akcję promocyjną, podczas której Valve pozbywało się urządzeń z magazynu sprzedając je za grosze Jak się okazuje, producent chce podjąć próbę stworzenia pada raz jeszcze. Pierwsze plotki na ten temat pojawiły się już w lipcu zeszłego roku, kiedy to dostrzeżono pierwszy wniosek patentowy. Valve złożyło właśnie kolejny – tym razem zawierający nieco lepsze grafiki. Rzucają one nieco światła na pomysł właścicieli platformy Steam.





Wszystko wskazuje na to, że firma chce postawić na możliwość konfiguracji kontrolera przez użytkownika. Najnowszy patent prezentuje wymienne elementy sterujące pokroju d-pada, analogów czy panelu dotykowego. Co więcej, urządzenie ma wykrywać jakie dokładnie części są podłączane/odłączane przez konsumenta tak, by definiować konkretne dane wejściowe w zależności od użytego akcesorium.



Co jednak ciekawe, zaprezentowany Steam Controller prezentuje się dokładnie tak, jak jego pierwowzór. Mamy jednak do czynienia wyłącznie z patentem, więc nie warto wyciągać pochopnych wniosków. Być może wprowadziło już wiele zmian w designie albo… nie widzi potrzeby ich implementacji.



Pozostaje oczekiwać na oficjalne ogłoszenie Valve w sprawie urządzenia.



