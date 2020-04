Świetna promocja na zegarek sportowy Amazfit GTR

Dobrze oceniany sprzęt w dobrej cenie.





Amazfit GTR 42mm w dobrej cenie

Zegarki sportowe markicieszą się ogromną popularnością, użytkowników przyciąga przede wszystkim bogata funkcjonalność w przystępnej cenie. W sklepie GearBest dostępna jest aktualnie promocja, obok której trudno przejść obojętnie - modelmożna kupić w świetnej cenie -Amazfit GTR 42mm to naprawdę wszechstronny sprzęt do codziennego pomiaru aktywności fizycznej - zegarek dokładnie przetestowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Jak przystało na zegarek sportowy, jego konstrukcja jest odporna na wodę do 5 ATM. Dzięki ekranowi AMOLED komfortowo sprawdzisz wszystkie powiadomienia, przychodzące połączenia oraz postępy treningu, bez wyjmowania smartfona z kieszeni.Zegarek z paskiem w kolorze czerwonym można aktualnie kupić na GearBest.com za 89,99 USD (ok. 375 zł) . Standardowa cena wynosi $119.99, jednak wystarcz odebrać kupon dostępny na stronie produktu. Znajdziecie go pod ceną ($30.00 OFF Over $100.00). Po kliknięciu w kupon, należy zalogować się na konto w sklepie, a zostanie on automatycznie przypisany i pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.Do każdego zamówienia sklep oferujeWarto pamiętać, że zamawiając w chińskich sklepach internetowych szczególną uwagę należy zwrócić na formę dostawy. W przypadku sklepu GearBest optymalnym rozwiązaniem jest wybór wysyłki Priority Line (czas oczekiwania to 2-3 tygodnie).