Na tym smartfonie firma Huawei straciła fortunę

Spodziewano się lepszych wyników.





"Zarabianie na tego rodzaju urządzeniach będzie możliwe najpewniej dopiero wtedy, gdy uda nam się obniżyć cenę produkcji ekranu, przy jednoczesnym zachowaniu ceny sklepowej urządzeń"

Smartfony ze składanymi ekranami to urządzenia, po których nikt chyba nie spodziewał się fenomenalnej sprzedaży - a przynajmniej nie prognozował tego, gdy już poznał ich cenę. Drogie, awaryjne, czasem wręcz problematyczne w użytkowaniu. Ten sprzęt powstał na razie wyłącznie po to, aby kilku producentów pokazało innym swoją siłę. Udowodniło, że potrafi stworzyć coś, co niewielu stworzyć było w stanie. Jak się okazuje, dla niektórych to technologiczne prężenie muskułów okazało się wielką stratą finansową. Huawei Mate XS to drugi już składany smartfon od Huawei, którego premiera odbyła się w lutym tego roku. Wydawać by się mogło, że udoskonalony wariant nowoczesnego telefonu poprzedniej generacji będzie cieszył się sporym powodzeniem. Nic bardziej mylnego. Sytuacja na świecie związana z pandemią i nieobecność usług Google na pokładzie po prostu musiała skończyć się dla tego sprzętu i Huawei katastrofą. I skończyła.CEO Huawei Richard Yu powiedział w rozmowie z chińskimi mediami, że kosztujący 16 999 juanów (w Polsce 9999 złotych) przyniósł stratę na poziomie ok. 60-70 milionów dolarów (249 - 290 milionów złotych). Stało się tak pomimo wcześniejszych zapewnień o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony konsumentów., powiedział CEO chińskiej firmy. Jak widać spadki cen smartfonów ze składanym ekranem na pewno nie nastąpią szybko.Wcześniej Huawei podawało, że miną co najmniej dwa lata, zanim ceny smartfonów ze składanym ekranem zrównają się z cenami pozostałych smartfonów. Trwająca obecnie na świecie pandemia może przyczynić się do odsunięcia tej daty w czasie.Źródło: MyDrivers