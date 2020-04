Realme 6i - pierwsze wrażenia. Rozsądny smartfon z NFC za mniej niż 1000 zł?

Nowość na polskim rynku.





Na początku kwietnia na polski rynek wkroczyła marka Realme wprowadzając do sprzedaży



Do naszej redakcji trafił Realme 6i czyli smartfon wyceniony na 949 zł z baterią o dużej pojemności, wsparciem dla płatności zbliżeniowych (NFC) i plastikową obudową. Polityka cenowa Realme na polskim rynku wyraźnie wskazuje, że firma ta chce konkurować z takimi markami jak Xiaomi czy Honor. Dla klientów to dobre wieści - całkiem możliwe, że inni producenci włączą się do walki cenowej.



Na początku kwietnia na polski rynek wkroczyła marka Realme wprowadzając do sprzedaży 3 smartfony , których ceny są co najmniej korzystne.Do naszej redakcji trafiłczyli smartfonz baterią o dużej pojemności, wsparciem dla płatności zbliżeniowych (NFC) i plastikową obudową. Polityka cenowa Realme na polskim rynku wyraźnie wskazuje, że firma ta chce konkurować z takimi markami jak Xiaomi czy Honor. Dla klientów to dobre wieści - całkiem możliwe, że inni producenci włączą się do walki cenowej.



Realme 6i jak na smartfon za mniej niż 1000 złotych jest naprawdę rozsądnie wyceniony. Oczywiście w tym segmencie cenowym znajdziemy urządzenia z podobną ilością pamięci i modułem NFC: Motorola One Action, Xiaomi Redmi Note 8T, OPPO A9 (2020), a nawet Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Wszystkie wymienione smartfony zaczynały jednak od znacznie wyższego pułapu cenowego, więc Realme ma jeszcze spore pole do przecen w przyszłości.



Nie mam wątpliwości, że Realme 6i wyróżnia się ciekawą stylistyką. Wspomniałem już o plastikowej obudowie, ale zastosowanie tworzywa sztucznego nie wpłynęło specjalnie na masę całej konstrukcji. Bateria o dużej pojemności sprawia, że całość waży ok. 200 gramów.







Spójrzmy jednak na tył urządzenia. Ten jest nietypowy. Na rynku dominują smartfony ze szklanymi pleckami, tymczasem chińska marka postawiła na matową powierzchnię wykonaną z tworzywa. Według producenta, do produkcji zastosowano rzadki proces natryskowego nakładania powłoki, a obudowa została poddana setkom cykli polerowania. Efektem tych zabiegów ma być "atrakcyjny, matowy efekt wizualny, któremu towarzyszy delikatne i komfortowe wykończenie".



Realme 6i jak na smartfon za mniej niż 1000 złotych jest naprawdę rozsądnie wyceniony. Oczywiście w tym segmencie cenowym znajdziemy urządzenia z podobną ilością pamięci i modułem NFC: Motorola One Action, Xiaomi Redmi Note 8T, OPPO A9 (2020), a nawet Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Wszystkie wymienione smartfony zaczynały jednak od znacznie wyższego pułapu cenowego, więc Realme ma jeszcze spore pole do przecen w przyszłości.Nie mam wątpliwości, że Realme 6i wyróżnia się ciekawą stylistyką. Wspomniałem już o plastikowej obudowie, ale zastosowanie tworzywa sztucznego nie wpłynęło specjalnie na masę całej konstrukcji. Bateria o dużej pojemności sprawia, że całość waży ok. 200 gramów.Spójrzmy jednak na tył urządzenia. Ten jest nietypowy. Na rynku dominują smartfony ze szklanymi pleckami, tymczasem chińska marka postawiła na matową powierzchnię wykonaną z tworzywa. Według producenta, do produkcji zastosowano rzadki proces natryskowego nakładania powłoki, a obudowa została poddana setkom cykli polerowania. Efektem tych zabiegów ma być "atrakcyjny, matowy efekt wizualny, któremu towarzyszy delikatne i komfortowe wykończenie".

realme 6i w kolorze Green Tea



Muszę przyznać, że faktycznie udało się producentowi wyróżnić na tle urządzeń dostępnych na rynku, ale nie zmienia to faktu, że biorąc urządzenie do ręki całość wydaje się nieco "plastikowa".



Na froncie znajdziemy 6,5” wyświetlacz (1600x720 pikseli, HD+) zajmujący 89% powierzchni. Sam panel niczym szczególnym się nie wyróżnia i jest po prostu typowy dla tej półki cenowej. Proporcje psuje za to dolna ramka, która jest zdecydowania szersza od pozostałych.



Mam wrażenie, że w omawianym modelu zastosowano dokładnie ten sam ekran co w







Ten smartfon ma wiele zalet

Wygląda na to, że producent dobrze zbadał rynek i wprowadził do sprzedaży model, który posiada wszystkie najważniejsze cechy pożądane przez osoby szukające przystępnego smartfona do 1000 złotych.







Realme 6i wyposażony jest w ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G80, grafikę Mali-G52, 4 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Na pokładzie znajdziemy też lubiany moduł NFC do płatności zbliżeniowych, Bluetooth 5.0 i złącze słuchawkowe. Jest też rozczarowanie - telefon obsługuje Wi-Fi tylko w standardzie 2.4 GHz.





Osiągi Realme 6i w benchmarkach



Ważnym udogodnieniem jest natomiast niehybrydowe gniazdo SIM. Oznacza to, że w urządzeniu możemy umieścić 2 karty SIM oraz dodatkowo kartę pamięci.







Muszę przyznać, że faktycznie udało się producentowi wyróżnić na tle urządzeń dostępnych na rynku, ale nie zmienia to faktu, że biorąc urządzenie do ręki całość wydaje się nieco "plastikowa".Na froncie znajdziemyzajmujący 89% powierzchni. Sam panel niczym szczególnym się nie wyróżnia i jest po prostu typowy dla tej półki cenowej. Proporcje psuje za to dolna ramka, która jest zdecydowania szersza od pozostałych.Mam wrażenie, że w omawianym modelu zastosowano dokładnie ten sam ekran co w OPPO A9 (2020) - wskazują na to zarówno wymiary jak i rozdzielczość.Wygląda na to, że producent dobrze zbadał rynek i wprowadził do sprzedaży model, który posiada wszystkie najważniejsze cechy pożądane przez osoby szukające przystępnego smartfona do 1000 złotych.Realme 6i wyposażony jest w ośmiordzeniowy układ, grafikę Mali-G52,pamięci masowej. Na pokładzie znajdziemy też lubianydo płatności zbliżeniowych, Bluetooth 5.0 i złącze słuchawkowe. Jest też rozczarowanie - telefon obsługujeWażnym udogodnieniem jest natomiast niehybrydowe gniazdo SIM. Oznacza to, że w urządzeniu możemy umieścić 2 karty SIM oraz dodatkowo kartę pamięci.













Układ czterech aparatów

Omawiany model wprowadza nową wersję 48-megapikselowego poczwórnego aparatu AI Quad Camera - główny aparat 48 MP, ultraszerokokątny obiektyw 119° (8 MP), obiektyw portretowy (2 MP) i ultra makro do 4 cm (2 MP).







Tak rozbudowany zestaw nie jest zaskoczeniem - chińscy producenci zdecydowanie idą w ostatnim czasie na ilość, próbując dostarczyć użytkownikom możliwie najbardziej wszechstronny układ fotograficzny.



Jakość samych zdjęć ocenię w pełnej recenzji.



Zaskakująco przyjazne oprogramowanie

Na pokładzie Realme 6i znajdziemy interfejs Realme UI bazujący na Androidzie 10. System jest bardzo lekki, a sam launcher posiada spore możliwości z zakresu personalizacji.



Na dzień dobry otrzymujemy ciemny motyw interfejsu, możliwość dostosowania wyglądu ikon czy zmiany szuflady aplikacji na klasyczny układ. Ciekawym dodatkiem jest też pasek boczny ze skrótami do ulubionych aplikacji.



Pozytywnie zaskakuje bateria, wbudowane ogniwo ma aż 5000 mAh, a dodatkowo do zestawu dołączona jest szybka ładowarka 18 W. Baterię do pełna powinniśmy naładować w 55 minnut.Omawiany model wprowadza nową wersję 48-megapikselowego poczwórnego aparatu AI Quad Camera - główny aparat 48 MP, ultraszerokokątny obiektyw 119° (8 MP), obiektyw portretowy (2 MP) i ultra makro do 4 cm (2 MP).Tak rozbudowany zestaw nie jest zaskoczeniem - chińscy producenci zdecydowanie idą w ostatnim czasie na ilość, próbując dostarczyć użytkownikom możliwie najbardziej wszechstronny układ fotograficzny.Jakość samych zdjęć ocenię w pełnej recenzji.Na pokładzie Realme 6i znajdziemy interfejs Realme UI bazujący na Androidzie 10. System jest bardzo lekki, a sam launcher posiada spore możliwości z zakresu personalizacji.Na dzień dobry otrzymujemy ciemny motyw interfejsu, możliwość dostosowania wyglądu ikon czy zmiany szuflady aplikacji na klasyczny układ. Ciekawym dodatkiem jest też pasek boczny ze skrótami do ulubionych aplikacji.