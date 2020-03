eSIM i błyskawiczne ładowanie. OPPO z impetem wkracza na rynek smartwatchy

Warto mieć na niego oko.







Firma OPPO zaprezentowała światu swój pierwszy inteligentny zegarek i wiem doskonale, co pomyśleliście patrząc na zdjęcie tytułowe. Zapewne było to coś w stylu: "o, kolejny klon Apple Watcha" - i trudno się temu dziwić. Warto jednak schować ewentualne uprzedzenia do kieszeni i zainteresować się urządzeniem o nazwie OPPO Watch, bowiem dla wielu z Was może on okazać się znacznie ciekawszą propozycją niż ta ze stajni Apple.Oppo Watch to "pierwszy smartfon na świecie" (według zapewnień producenta), który korzysta z ekranu o nazwie 3D Flexible Hyperloboid Display. Wbrew swojej nazwie wyświetlacz ten wcale nie jest elastyczny, a jedynie zaokrąglony na krawędziach, podobnie jak ma to miejsce w niektórych smartfonach. Pozwoliło to producentowi zastosować 1,9-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 402x476 pikseli i bardzo niewielkich jak na smartwatch ramkach.Uwagę zwraca ładna, filigranowa budowa. Sprzęt zamknięto w aluminiowej kopercie o przekątnej 46 mm i grubości zaledwie 4,5 milimetra. Tylny panel, na którym umieszczono czujnik tętna dokonujący pomiaru z poziomu nadgarstka, pokryty jest warstwą ceramiczną. Paski można łatwo wymieniać poprzez naciśnięcie przycisku.Sprzęt sprzedawany w Chinach pracował będzie pod kontrolą bazującego na Androidzie systemu ColorOS Watch. Producent zapewnia, że pojawią się też wersje "dopasowane do innych światowych rynków". Może to oznaczać, że w Polsce doczekamy się wariantu działającego pod kontrolą Wear OS.Wśród atutów zegarka trudno nie wymienić obsługi kart eSIM zwiększających samodzielność urządzenia. Przypominam, że w Polsce takie karty oferuje Orange. Zegarek jest w stanie odtwarzać muzykę, mierzyć sen, czy też wykonywać płatności mobilne. Niestety, nie wiemy w tej chwili czy płatności te będą działały w Europie - na wszelki wypadek pozostanę w tej kwestii sceptyczny. Wbudowany sklep z aplikacjami pozwala instalowywać narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.Zegarek w trybie Smart ma oferować czas pracy na poziomie ok. 40 godzin. Nie jest to wynik nadzwyczajny. W trybie Power Saver Mode natomiast działał będzie ponoć aż 21 dni. Stanie się tak zapewne po wyłączeniu funkcji smart oraz GPSu. Obecność technologii ładowaniapozwoli naładować baterię zegarka do pełna w 75 minut. Ładowanie do poziomu 46% ma zająć zaledwie 15 minut.Ceny zegarków Oppo Watch nie są jeszcze znane.