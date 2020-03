Xiaomi Mi Note 10 z aparatem 108MP w świetnej promocji (dostawa z Polski)

Tak tanio jeszcze nie było.





Xiaomi Mi Note 10 – smartfon z imponującym aparatem

GBXMNTFR01

Fotografia mobilna ma dla użytkowników coraz większe znaczenie zatem ten aspekt bywa kluczowy przy wyborze nowego smartfona. Właśnie pojawiła się kolejna promocja naz wszechstronnym aparatem 108MP. Cena spadła do najniższego poziomu w historii dlatego właśnie teraz warto rozważyć zakup.Najpierw przyjrzymy się modułowi fotograficznemu, gdyż on jest wyróżnikiem tego smartfonu. Składa się on z– pierwszy z nich to teleobiektyw, który oferuje zoom optyczny 5x, hybrydowy 10x i zoom cyfrowy 50x. Drugi aparat (12 MP, 500 mm) dedykowany jest do portretów. Trzeci - główny aparat - to sensor o rozdzielczościz przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu. Na pokładzie znajdziemy też ultra-szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 117° (20 MP) oraz sensor do zdjęć makro (2 MP, zbliżenia z odległości 1,5 cm).Za wydajność Xiaomi Mi Note 10 odpowiada ośmiordzeniowy procesoro maksymalnej częstotliwości taktowania 2,2 GHz. Zakrzywiony ekranposiada wbudowany skaner linii papilarnych. Xiaomi zadbało również o to by telefon był wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, certyfikat audio hi-res, NFC, moduł podczerwieni oraz potężną, którą do pełna naładujemy w zaledwie 65 minut.