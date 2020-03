Tanie słuchawki AirPods? Apple ma na nie pomysł

To może być hit.





Najnowszy raport udostępniony przez DigiTimes wskazuje na to, iż Apple może przygotowywać się do rozpoczęcia masowej produkcji nowych, bezprzewodowych słuchawek. Firma z Cupertino chce maksymalnie wykorzystać popularność oraz rewelacyjną sprzedaż słuchawek AirPods proponując swoim klientom kolejny model - tym razem z dopiskiem Lite. Jeśli plotki są prawdziwe, to oznaczałoby to, iżSłuchawki oznaczone jakomiałyby trafić do masowej produkcji jeszcze w kwietniu tego roku. Informacja ta ma pochodzić bezpośrednio z łańcucha dostaw oraz osób pracujących blisko amerykańskiego producenta,. Nie wiadomo jednak, na ile te przecieki są sprawdzone - Apple w ostatnim czasie boryka się zedo smartfonów i tabletów.Akcesorium AirPods Lite miałoby usadowić się w portfolio amerykańskiego producenta gdzieś pomiędzy słuchawkami AirPods 2 oraz AirPods Pro. Można więc zakładać, że ich cena byłaby niewygórowana. Niektóre źródła wskazują na wycenę. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 755 złotych.Niestety nie wiadomo najważniejszego - co będą potrafiły AirPods Lite w kontekście samej specyfikacji. Czy będą posiadały redukcję szumów? Jak będzie wyglądał czas pracy na pojedynczym ładowaniu? Niestety na te pytania nie ma teraz żadnej, konkretnej odpowiedzi.Rynek słuchawek bezprzewodowych staje się coraz bardziej nasycony, jednakFirma najwyraźniej nie chce przerywać dobrej passy i chce skusić także te osoby, które obecnie nie są przekonane do wydania dużej ilości gotówki na bezprzewodowe słuchawki do swojego iPhone’a.Pożyjemy, zobaczymy.Źródło: DT