Jakiego smartfona będzie używał James Bond? Wybór jest niespodziewany

To może być udana decyzja dla producenta.





Nowa część przygód Jamesa Bonda zbliża się wielkimi krokami - niestety w związku z koronawirusem, premiera filmu No Time to Die została przesunięta z kwietnia na listopad. Patrząc na poprzednie filmy z Agentem 007 można zauważyć, iż praktycznie w każdym. Tegoroczny wybór może być jednak ciekawszy niż te poprzednie. Po raz pierwszy od dawna James Bond nie będzie bowiem korzystał ze sprzętu dostarczonego przez Sony.W nowym filmie z Danielem Craigiem. Marka zaplanowała wydarzenie na połowę marca, podczas którego ma zaprezentować swojego nowego flagowca z Androidem. Firma wykorzysta także zwiastun do tego, aby przemycić swojego smartfona do świadomości szerszej publiczności. Wiadomo już, iż urządzenie, które znajdzie się w nowym Bondzie będzie pozwalało na połączenie z sieciami bezprzewodowymi 5G.Z tej okazji warto przypomnieć dość kuriozalną sytuację z 2015 roku. Podczas premiery filmu Spectre, Sony zaproponowało Danielowi Craigowi. Tak się nie stało, a sam aktor nie był przekonany do wspomnianego pomysłu. Do sieci przedostał się nawet e-mail, w którym organizatorzy akcji twierdzili, iż James Bond używa tylko “najlepszych” smartfonów. No cóż, najwyraźniej Sony nie było na ten moment “najlepsze”.Skorzystanie ze smartfona Nokii byłoby- urządzenie tej marki było bowiem promowane przy okazji pierwszego filmu z Danielem Craigiem. Aktor przyznał, iż piąta część przygód Agenta 007 będzie dla niego zakończeniem mariażu z tą postacią.HMD jak widać także zdaje sobie sprawę, iż musi zrobić coś, aby przyciągnąć do siebie nowych klientów.Film z popularnym Bondem będzie do tego niezłą okazją.Źródło: Engadget