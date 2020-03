Kompaktowy powerbank TOPK 10000 mAh dostępny za 37 zł + dostawa z Polski

Ciekawe okazje z AliExpress.





Kompaktowy powerbank TOPK 10000 mAh

Słuchawki Haylou GT1 TWS za 60 zł

Osoby szukające niedrogiego i kompaktowego źródła energii z pewnością zainteresuje. Urządzenie dostępne jest na AliExpress za nieco ponad 37 zł, a sprzedawca oferujezatem przesyłka dotrze do odbiorcy w ok. 3 dni robocze.Kompaktowe wymiary produktu marki TOPK sprawiają, że bez problemu można zabrać go w podróż i w awaryjnej sytuacji wykorzystać do ładowania smartfona, słuchawek i innych gadżetów elektronicznych. Urządzenie mierzy 9,2 cm długości, 6,3 cm szerokości i 2,6 cm grubości. Całość waży ok. 203 gramów, a zasilanie odbywa się za pomocą kabla microUSB.Co ważne, powerbank oferuje(5V/2.1A i 5V/1A) więc nic nie stoi na przeszkodzie aby jednocześnie ładować dwa urządzenia.Powerbank TOPK o pojemności 10000 mAh znajdziecie na AliExpress w cenie 37,37 zł , a sklep oferuje darmową dostawę w 3 dni.Bardziej wymagających użytkowników może zainteresować powerbanko pojemności 10000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie. Kupicie go za 43,96 zł (dostawa z Polski).Jednocześnie na AliExpress trwa kampania z kuponami Select więc użytkownicy mogą odebrać kupony obniżające cenę produktu o 2 dolary przy zakupach za minimum 15$.W tym wypadku warto zainteresować się słuchawkami Haylou GT1 TWS, które po użyciu kuponu można kupić za 60,46 zł. Jak dokonać zakupu? Przejdź na stronę akcji i odbierz kupon $2.00 . Przejdź na stronę produktu , wybierz Kup teraz, a zniżka zostanie automatycznie naliczona w koszyku.