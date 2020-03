Dlaczego by nie złożyć smartfona na dwa razy? Oto pomysł TCL

Tego jeszcze nie było.





Pierwsze składane smartfony są już dostępne na rynku. Ta nisza urządzeń mobilnych zaczyna się dopiero rozwijać. TCL zaprezentowało swój pomysł, który może pokazywać przyszłość „składaków”. Prototyp urządzenia mobilnego wspomnianego producenta składa się nie na raz, jak wszystkie obecnie dostępne sprzęty, a na dwa razy – tym samym znacznie zwiększając powierzchnię wyświetlacza. Marka chwali się, żeTCL pierwotnie zaprezentowało opisywany prototyp na targach CES, jednak teraz doczekał się on pełnej funkcjonalności. Sprzęt działa pod kontrolą Androida i sprawnie przełącza się pomiędzy ekranami. Po rozłożeniu, urządzenie od TCL jest większe od 9,7 calowego iPada. Producent pozwala na rozpoczęcie oglądania wideo na jednym ekranie, a po rozłożeniu cały interfejs płynnie dostosowuje się do tego, czego oczekuje od niego użytkownik. Trzeci ekran w niektórych przypadkach może być wyłączony:Prototyp smartfona wykorzystujeOd oprogramowania, na zawiasie kończąc. Firma korzysta ze specjalnej konfiguracji zawiasów pozwalającej na spasowane, płynnie pracujące zagięcia. Redakcja serwisu The Verge, która posiadała urządzenie w rękach zwraca uwagę na to, żePrototyp TCL pozostawia także dużo pytań bez odpowiedzi. Przede wszystkim nie wiadomo,. Co z zabrudzeniami, które dostałyby się do obudowy? Jak długo byłby w stanie wytrzymać duży, składany ekran zanim powstałyby na nim mniejsze i większe uszkodzenia? A przede wszystkim…Kwota na pewno przekroczyłaby pięciocyfrową sumę.TCL pokazuje jasno, w jakim kierunku mogą zmierzać składane smartfony. Do popularności tego rozwiązania jednakŹródło: The Verge