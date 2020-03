Te smartfony mogą namieszać na polskim rynku. Realme 6 i 6 Pro oficjalnie

Zagrożą Xiaomi?

Wygląda na to, że miłośnicy naprawdę wydajnych i dobrze wyposażonych smartfonów w dobrej cenie mogą z niecierpliwością czekać na polski debiut marki. Chińska firma zaprezentowała dziś w Indiach urządzenia z serii 6, które wkrótce będą dostępne też w Polsce, a sprzedażą zajmie się popularny sklep x-kom Do tej pory na naszym rynku to Xiaomi uchodziło za "króla opłacalności". Realme może jednak zatrząść rynkiem i przekonać użytkowników, którzy stawiają przede wszystkim na najlepszy stosunek jakości do ceny.Na serię 6 składają się smartfony, które posiadają cechy znane z dużo droższych urządzeń jak ekran 90 Hz, szybkie ładowanie 30W czy 8 GB pamięci RAM.Tańszy model oferuje pracujący w rozdzielczości 2400x1080 pikseli, 6.5-calowy, który zajmuje 90,5% frontu konstrukcji. Ramki są stosunkowo wąskie, jedynie dolna zaburza idealne proporcje.

realme 6 - ekran

realme 6 w kolorze Comet White

realme 6 w kolorze Comet Blue

realme 6 - ceny w Indiach

Realme 6 Pro - specyfikacja i cena

szkłem

Corning Gorilla Glass 5

realme 6 pro - przedni aparat

realme 6 pro - aparat główny

Na pokładzie znajdziemy procesorczyli układa znany też z Redmi Note 8 Pro . Za grafikę odpowiada GPU ARM G76, a producent zadbał też o dużą ilość pamięci: 8 GB RAM + 64 lub 128 GB UFS 2.1.Kolejnym mocnym punktem specyfikacji jest bateria o pojemnościwspierająca szybkie ładowanie 30W (całkowite naładowanie w 60 minut). Nie zabrakło oczywiście modułów łączności jak Wi-Fi 2,4 / 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac i Bluetooth 5.0. Smartfon nie należy do najlżejszych bowiem całość waży 191 gramów.Za zdjęcia odpowiada 64-megapikselowa kamera Samsung ISOCELL Bright GW1 (f/1,8) + obiektyw ultraszerokokątny 119° (f/2,3) + monochromatyczny obiektyw portretowy (f/2.4) + obiektyw makro 2 MP (f/2.4) wykonujący zdjęcia z odległości 4 cm.Całość obsługuje system realme UI oparty na Androidzie 10.i liczymy, że również w Polsce ich wysokość będzie satysfakcjonująca dla klientów. W sprzedaży pojawią się następujące konfiguracje realme 6: 4/64 GB za 12999 INR (ok. 680 zł), 6/128 GB za 14999 INR (ok. 785 zł) i 8/128 GB za 15999 INR (ok. 840 zł).Realme 6 Pro zadebiutował wraz z nowym chipsetem. Jest to ośmiordzeniowy procesor (Kryo 465 - 2,3 GHz) zbudowany w procesie technologicznym 8 nm i wspierający układ graficzny Adreno 618. Producent oferuje 6 lub 8 GB pamięci RAM i 64/128GB pamięci masowej UFS 2.1.Ekran LCD o przekątnej 6,6" pokryty, podobnie jak w tańszym modelu, wspiera częstotliwość odświeżania, a na froncie znajdziemy też podwójny aparat do selfie.Sprzęt wyróżnia mocna bateria 4300 mAh z szybkim ładowaniem 30W, głośnik z certyfikatem Dolby Atmos, moduł Bluetooth 5.1 i podwójny GPS. Obudowa o grubości 8.9 mm jest odporna na kurz i zachlapania, a całość waży 202 gramów.Mocnym aspektem może być teżz głównym sensorem 64MP Samsung GW1 oferującym nawet 20-krotny zoom.Realme 6 Pro trafił już do przedsprzedaży, a cena zaczyna się od 16999 INR (ok. 890 zł) za wersję 6/64 GB. Wariant 6/128 GB kosztuje 17999 INR (ok. 940 zł), a wyższy wariant 8/128 GB wyceniono na 18999 INR (ok. 990 zł). Sprzedaż w Indiach ruszy 13 marca.