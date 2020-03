PlayStation 2 ma już 20 lat. Poczułem się bardzo stary

Ależ to były czasy...





Groove street... Home. (GTA: San Andreas)

2000 rok był już dwadzieścia lat temu... Dacie wiarę?! To właśnie w 2000 roku premierę miał film "Chłopaki nie płaczą", w sieci zagościł kultowy komunikator Gadu-Gadu, w telewizji wyemitowano pierwszy odcinek serialu Pokémon, a w Radzionkowie otwarto Muzeum Chleba. W tym roku stało się jednak coś jeszcze. 4 marca 2000 roku do sprzedaży w Japonii trafił następca jednej z najpopularniejszych konsol na świecie. Wtedy właśnie w sklepach pojawiła się konsola PlayStation 2.PlayStation 2 przynosiła rewolucję jeśli chodzi o oprawę graficzną, oferowała wsteczną kompatybilność z grami z oryginalnego "peesa", a także pozwalała odtwarzać płyty DVD. Dzieci i młodzi duchem panowie przekonywali panie domu, żeTa metoda była szalenie skuteczna.Premiera PlayStation 2 to premiery kultowych gier, do dziś chętnie ogrywanych przez miłośników konsol. God of War, Devil May Cry, czy też Grand Theft Auto: San Andreas to do dziś najlepiej sprzedające się gry na tamtą platformę. Później powstało jeszcze wiele tytułów wyciągających z PS2 siódme poty - God of War 2, Silent Hill 2 i złoty wiek tytułów z serii Final Fantasy... to były czasy!Łącznie na tę platformę wydano, bagatela, ponad 4500 gier! Nawet w 9 lat po premierze do sprzedaży trafiały nowe pozycje, a gracze ochoczo je kupowali.Zerknijcie na to poniższe zestawienie.Na przestrzeni 13 lat Sony udało się sprzedać ponad. Tak, to najlepiej sprzedająca się konsola wszechczasów. Według danych serwisu Statista z września 2019 roku, PlayStation 4 sprzedało się "tylko" w 102,8 mln egzemplarzy, podobnie jak pierwsze PlayStation.A jak Wy wspominacie PlayStation 2? Mieliście tę konsolę? W jakie gry najchętniej na niej graliście?