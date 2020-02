Samsung pokazał zwiastun Galaxy Z Flip. Premiera tuż za rogiem

Koreańczycy podkręcają atmosferę.





Już jutro, 11 lutego odbędzie się oficjalna konferencja Unpacked, na której Samsung zaprezentuje swoje nowe, f. Urządzeniom będzie towarzyszyła inna niespodzianka, a mianowicie premiera kolejnego,. Teaser ostatniego z wymienionych smartfonów został wyemitowany podczas rozdania Oscarów, w nocy z niedzieli na poniedziałek.Chociaż w rzeczywistości na wspomnianej reklamie nie widać oficjalnej nazwy smartfona, tak jasne jest, iż będzie to model Galaxy Z Flip, na którego temat przecieki od dłuższego czasu trafiają do sieci. Wideo wskazuje na to, że samo urządzenie jest w stanie rozłożyć się w pozycji pionowej –. Następnie możemy zobaczyć, jak Galaxy Z Flip korzysta z aplikacji aparatu umieszczając fotografowany obiekt na górnym ekranie, podczas gdy jego dolna część może leżeć płasko na wybranej powierzchni.Samsung skupia się także na promowaniu. Może on być używany między innymi do podejrzenia powiadomień – w tym wypadku o połączeniu przychodzącym. Interesującą rzeczą jaka pojawia się w reklamie, jest napis na dole, który informuje o tym, iż klienci mogą zauważyć zmarszczenie na zgięciu ekranu i jest to całkowicie naturalna cecha wyświetlacza. Oczywistym więc jest, że w ten sposób Samsung chce uniknąć skarg związanych z widocznym mechanizmem składania samego smartfona.Na samym końcu widać zaproszenie do śledzenia konferencji Unpacked, która odbędzie się 11 lutego 2020 roku. Na tym wydarzeniu zapewne zobaczymy Galaxy Z Flip w całości, poznamy jego finalną cenę oraz dostępność w sprzedaży. Obecnie nie wiadomo czy urządzenie trafi do Polski, jednak pierwszy składany smartfon Samsunga, Galaxy Fold jest dostępny w naszym kraju. Druga generacja urządzenia zapewne również trafi na sklepowe półki.Źródło: AndroidAuthority