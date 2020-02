Korzystasz lub korzystałeś z telefonu na kartę? Możesz odzyskać sporo pieniędzy

UOKiK nałożył karę na pierwszego operatora.





"Uznałem, że Polkomtel naruszył zbiorowe interesy konsumentów, dlatego nałożyłem na przedsiębiorstwo karę ponad 20 mln zł. Liczyliśmy, że operator wystąpi z propozycją wydania decyzji zobowiązującej, pomimo długiego czasu trwania postępowania tak się nie stało. Co więcej - praktyka nadal trwa"

"Na rynku usług telekomunikacyjnych panuje duża konkurencja, więc konsument powinien móc swobodnie wybierać najlepsze dla siebie oferty pre-paid. Tak się jednak nie dzieje bowiem konsument jest zmuszony do wykupywania doładowań tylko od jednego operatora z obawy przed utratą zgromadzonych na karcie środków pieniężnych. To operator dysponuje środkami swoich klientów i powinien je zwrócić na wniosek konsumenta automatycznie tak, jak się to odbywa na innych, europejskich rynkach"

Decyzja UOKiK otwiera drogę do składania reklamacji

Jeśli korzystaliście kiedyś lub wciąż korzystacie z telefonu z ofertą na kartę (tzw. pre-paid), to z pewnością wiecie doskonale. Niedoładowanie konta określoną kwotą od zawsze wiąże się z. Takie praktyki nie podobają się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.W ramach trwającego od września 2016 roku postępowania przeciwko operatorom Orange Polska, T-Mobile Polska, P4 oraz Polkomtel, ukarano ostatnią z tych firm. UOKiK od samego początku poddawał w wątpliwość przyjmowane przez operatorów stanowisko, zgodnie z którym brak doładowania oznaczał przepadnięcie niewykorzystanych środków na koncie. Urząd poinformował o zakończeniu pierwszego z postępowań, nałożeniui wezwaniu do zaprzestania szkodliwych dla konsumentów praktyk., powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Do tej pory utracone na rzecz operatora środki można było odzyskać na drodze procesu reklamacyjnego wyłącznie w formie kwoty przelewanej na konto abonenckie. Środki te od teraz powinny być wypłacane także w gotówce. Ma to chronić interes osób, które postanowiły zmienić operatora na innego i były pozbawione prawa do zwrotu., mówi prezes UOKiK.Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z którejś z ofert Polkomtela i zabrano Wam gromadzone uprzednio środki, a postanowiliście zmienić operatora, możecie powołać się na decyzję UOKiK i żądać zwrotu środków w gotówce. W praktyce,. Oczywiście jeśli w dalszym ciągu jesteście użytkownikami Polkomtela i nie doładowaliście karty w terminie, w dalszym ciągu możecie domagać się zwrotu utraconych środków w ramach postępowania gwarancyjnego na swoje konto pre-paid.Warto nadmienić, że w krajach takich jak Austria, Chorwacja, Hiszpania, Niemcy i Węgry zwrot niewykorzystanych środków jest powszechną praktyką.Czekamy na decyzje UOKiK względem pozostałych operatorów. Koniecznie przekażcie tę wiadomość swoim znajomym korzystającym z ofert na kartę - być może uda im się odzyskać całkiem pokaźne pieniądze.Źródło: UOKiK