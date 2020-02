Kolejni giganci wycofują się z MWC! Czy te targi się odbędą?

To mogą być dziwne targi.





"Sony ściśle monitoruje rozwój sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, który Światowa Organizacja Zdrowia uznała 30 stycznia 2020 r. za globalne zagrożenie.

Ponieważ przywiązujemy najwyższą wagę do bezpieczeństwa naszych klientów, partnerów, mediów i pracowników, podjęliśmy trudną decyzję o wycofaniu się z udziału w targach MWC 2020 w Barcelonie w Hiszpanii.

Konferencja prasowa Sony odbędzie się w zaplanowanym terminie 24 lutego 2020 o 8:30 rano (CET) r. za pośrednictwem naszego oficjalnego kanału Xperia na YouTube. Podczas transmisji zostaną zaprezentowane nowe, ekscytujące produkty mobilne od Sony.

Sony dziękuje wszystkim za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym okresie."

Niewykluczone, że w nadchodzących dniach z udziału w targach zrezygnują kolejni producenci elektroniki

Wygląda na to, ze chiński koronawirus zmieni tegoroczne targi MWC nie do poznania. Początkowo swój udział w tej jednej z najważniejszych corocznych imprez technologicznych odwołała firma ZTE, a także południowokoreańskie LG. Złośliwcy mówili, że firmy wycofały się, bo nie miały tak naprawdę czego pokazać, ale teraz do tego grona dołączają kolejni producenci, w tym jeden z głównych sponsorów imprezy.Okazuje się, że oficjalnie z udziału w imprezie wycofują się także. Powody, dla których firmy rezygnują z wyjazdu do Barcelony są zawsze te same: bezpieczeństwo pracowników, dziennikarzy, a także wszystkich innych osób obecnych w dniach 24-27 lutego na terenie Mobile World Congress 2020., czytamy w komunikacie Sony.Organizatorzy z GSM Association zapowiedzieli już, że na MWC nie zostaną wpuszczeni goście z prowincji Hubei w Chinach, a mieszkańcy Chin będą musieli dowieść, że spędzili ostatnie 14 dni (okres inkubacji wirusa) poza granicami swojego kraju.Wśród dziennikarzy spekuluje się o zmianie terminu targów lub ich anulowaniu. Pierwszy przypadek raczej nie wchodzi w grę ze względów logistycznych i choćby przez to, że zbyt wiele osób poniosło już określone nakłady na ten wyjazd. Dużo bardziej prawdopodobnym wydaje się przeprowadzenie targów w chociażby mocno okrojonym gronie uczestników. Ewentualności odwołania MWC 2020 nikt nie bierze raczej pod uwagę.Według dostępnej w internecie interaktywnej mapy , koronawirus pochłonął już 910 ludzkich istnień, czyli więcej niż słynna epidemia SARS. Na całym świecie odnotowano 40 573 potwierdzone przypadki zachorowań. 3517 osoby udało się na szczęście wyleczyć.