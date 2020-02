Xiaomi potwierdza wygląd smartfonów Mi 10 i datę premiery

Znamy też ceny.





Po wielu przeciekach oraz plotkach, Xiaomi postanowiło w końcu podzielić się z nami datą premiery swoich nowych flagowców. Oficjalna prezentacja urządzeń odbędzie się w Chinach– dzień przed rozpoczęciem się targów MWC na terenie Barcelony. Czego możemy spodziewać się po urządzeniach? Najnowsze dane zzdradzają, iż wydajność będzie ostatnią rzeczą, na którą będą narzekać użytkownicy.W ramach serii Mi 10 będziemy mieli do czynienia z dwoma smartfonami: standardowym Mi 10 oraz Mi 10 Pro. Co najmniej jeden z tych sprzętów będzie korzystał z poczwórnego aparatu fotograficznego z. Można podejrzewać, iż będzie to model z dopiskiem „Pro” w nazwie – schemat pasuje bowiem do wcześniej pojawiających się informacji. Standardowa wersja Xiaomi Mi 10 będzie mogła z kolei pochwalić sięZarówno Xiaomi Mi 10, jak i Mi 10 Pro otrzymają– będzie on odświeżał obraz z częstotliwością 90Hz. Za sprawne działanie sprzętu ma odpowiadać procesorw połączeniu z co najmniej 8 GB RAM. Model Xiaomi Mi 10 Pro w benchmarku GeekBench zdobył 904 punkty w teście pojedynczego rdzenia oraz 3290 punktów w teście wielordzeniowym. Całość działa w oparciu o Androida 10 z nakładką MIUI 11.Cena Xiaomi Mi 10 Pro ma zaczynać się od 3799 juanów za sztukę. „Zwykły” Mi 10 ma z kolei kosztować około 3100 juanów za podstawowy wariant –. Tanio więc nie będzie – przynajmniej jak na standard, do którego przyzwyczaiło nas Xiaomi.Premiera smartfonów jest tuż za rogiem. Zarówno Mi 10, jak i Mi 10 ProPozostaje tylko cierpliwie czekać.Źródło: AndroidAuthority