Bestia od AMD trafiła do sklepów - "wyprzedza swoją epokę"

Niezrównany w swojej klasie.





"To pierwszy tak potężny procesor, który można samodzielnie kupić i zainstalować we własnym komputerze, a przy tym sprzęt, który redefiniuje to, co można robić na komputerze klasy HEDT. Zaprojektowano go w szczególności z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności w renderingu 3D, wideo oraz tworzeniu i obróbce efektów graficznych przez profesjonalistów. To jednak nie koniec, ponieważ AMD Ryzen Threadripper 3990X zdecydowanie wyprzedza swoją epokę"

AMD jeszcze na targach CES 2020 prezentowało swój najwydajniejszy procesor. Mowa o pierwszym w historii 64-rdzeniowym procesorze HEDT, a mianowicie AMD Ryzen Threadripper 3990X, który właśnie trafił do sprzedaży. Cena jest naprawdę wysoka, ale pierwsze recenzje pokazują, że jest to w pełni uzasadnione., chwali się AMD.AMD Ryzen Threadripper 3990X to układ z TDP na poziomie aż 280 W. 64-rdzeniowe i 128-wątkowe monstrum pracuje z taktowaniem 2,9 GHz, osiągając 4,3 GHz w trybie Boost. Profesjonaliści zwrócą uwagę na 288 MB cache, 88 linii PCIe 4.0 oraz ponadprzeciętne możliwości w zakresie renderowania plików wideo i plików graficznych. Dość powiedzieć, że Threadripper 3990X w pewnych zastosowaniach jest aż o 51% wydajniejszy niż Threadripper 3970X.(zapewne ok. 17 999 złotych w Polsce) układ przeszedł już pierwsze niezależne testy w redakcjach z całego świata. Jednogłośnie potwierdza się niezrównaną wydajność wielowątkową i szerokie spektrum zastosowań. Intel będzie musiał się naprawdę mocno postarać, aby w 2020 roku zaprezentować godnego konkurenta dla propozycji AMD.