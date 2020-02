27 groszy - tyle może kosztować Was każde otwarcie Moto Razr

Pierwsze niezależne testy trwałości przeprowadzone.





Motorola Razr wytrzymała tylko 27 000 rozłożeń i złożeń

Otwieranie i zamykanie Moto Razr jest szalenie kosztowne

Smartfon Motorola Razr, który oczarował nas w trakcie oficjalnej polskiej premiery trafił wczoraj do polskich sklepów. Cena na poziomie 7299 złotych budzi kontrowersje, ale sam produkt jest niezwykle ciekawy, pomimo że jego specyfikacja sprzętowa nie wszystkim się podoba. Niestety, wygląda na to, że trwałość składanego smartfonu Moto Razr może pozostawiać wiele do życzenia.Dziennikarze serwisu Cnet dorwali w swoje ręce nową Motorolę Razr i przystąpili do nietypowego testu. W czwartek postanowili oni rozpocząć specjalną procedurę przy wykorzystaniu nieco zmodyfikowanego na potrzeby tej konstrukcji robota FoldBot. Maszyna miała za zadanie rozkładać i składać smartfon w taki sposób jak człowiek, aby dziennikarze oszacować mogli żywotność skomplikowanego mechanizmu. Założono, że smartfon przeżyje cykl 100 000 rozłożeń i złożeń. Niestety, nie udało się.Szybko okazało się, że Fold Bot miał problemy z precyzyjnym zamykanie smartfonu za każdym z razów. Po 4 godzinach zawias zrobił się bardzo sztywny i utrudniał zamykanie ekranu - wyglądało to ponoć tak, jakby jakiś element w środku poluzował się i utrudniał to zadanie. Kilkukrotne ręczne wygięcie zawiasu pomogło i smartfon trafił z powrotem do FoldBota.Niestety, po 27 000 próbach otwarcia i zamknięcia smartfonu zawias zrobił się tak sztywny, że FoldBot nie był w stanie powtarzać procedury. W tym samym teście Samsung Galaxy Fold poddał się po blisko 120 000 otworzeń i złożeń, kiedy to uwidoczniły się pierwsze uszkodzenia.Raport Bena Bajarina przygotowany w 2016 roku na potrzeby Apple wskazywał, że Amerykanie swoje smartfony odblokowują ok. 80 razy dziennie, a w skrajnych przypadkach robią to nawet 130 razy na dobę. Skoro cena Moto Razr wynosi 7299 złotych, to przy założeniu, że zawias smartfonu wytrzyma 27000 otworzeń i zamknięć, to za każde otwarcie i zamknięcie "klapki" konsument zapłaci... 27 groszy, zanim jego urządzenie straci sporo na swojej użyteczności.To oczywiście tylko jeden test, przeprowadzony przy wykorzystaniu maszynowej procedury. Aby ostatecznie ocenić wytrzymałość zawiasu potrzebna byłaby nieco większa grupa smartfonów.Źródło: CNET