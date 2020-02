Xiaomi zdetronizowało Huawei w Polsce! Przewrót na rynku smartfonów

Wielkie zaskoczenie!





Samsung - 32,3%

Xiaomi - 22,9%

Huawei - 20,6%

Apple - 9,9%

Motorola - 3,7%

Źródło: IDC via @marekkujda

Huawei być może w ujęciu globalnym wyprzedziło Apple w kwestii sprzedaży smartfonów , ale w Polsce sytuacja wygląda nieco inaczej. Według najnowszych danych IDC, udostępnionych na Twitterze przez konto @marekkujda, Huawei w Polsce w 4. kwartale 2019 roku zanotował spadek udziałów., które może pochwalić się wręcz gigantycznym wzrostem na polskim rynku.Według najnowszych danych,. Wzrosty odbyły się nie tylko kosztem trzeciego obecnie Huawei, które zanotowało spadek z poziomu ok. 23% do 20,6%. Sytuacja uległa pogorszeniu także w przypadku Samsunga mającego ok. 40% udziałów w 3. kwartale 2019 roku, który w 4. kwartale poprzedniego roku legitymował się udziałem na poziomie 32,3%.z końcem 2019 roku prezentowały się następująco:Jeśli Huawei nie uda się przekonać konsumentów do skądinąd ciekawego ekosystemu swoich aplikacji, to pozycja chińskiego giganta może w dalszym ciągu ulegać osłabieniu. Według najnowszych pogłosek Huawei, Oppo, Vivo i Xiaomi mogą jednak połączyć siły, aby przełamać monopol Google , co z pewnością poprawiłoby ich udziały na kluczowych rynkach.