AMD coraz szybciej dogania Intela. 4 kwartał 2019 r. to potwierdza

Powrót króla?





AMD prze do przodu i w żadnym wypadku nie ma zamiaru się zatrzymywać. Firma zaprezentowała właśnie statystyki dotyczące udziału w poszczególnych segmentach rynku procesorów. Tak dobrze nie było od 2013 roku! Coraz lepsze wyniki przynosi "czerwonym" nie tylko wyjątkowo dobrze przyjęta rodzina procesorów AMD Ryzen 3000 , ale także rozwiązania przeznaczone dla innych sektorów rynku.Opublikowane dane wskazują jednoznacznie na to, iż udziały AMD rosną we wszystkich trzech kluczowych segmentach rynku procesorów x86. Tajwańska firma poczyna sobie coraz lepiej i notuje wzrosty w sprzedaży układów tworzonych z myślą o komputerach stacjonarnych, przenośnych i serwerach. W dwóch pierwszych segmentach AMD notuje poprawę udziału już dziewiąty kwartał z rzędu.W przypadku procesorów desktopowych udział w 4. kwartale 2019 roku wynosił 18,3% i był o 2,4 punktu procentowego wyższy, niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego. Na rynku procesorów mobilnym AMD może pochwalić się wynikiem na poziomie 16,2%, co stanowi wzrost aż o 4 pp. Tak dobry rezultat nie powinien dziwić, bowiem liczba napędzanych sprzętem AMD laptopów produkowanych przez głównych producentów OEM wzrosła w 2019 roku aż o 50%. W przypadku serwerów procesory AMD stanowią 4,5% wszystkich procesorów, co oznacza poprawę sytuacji o 1,4 pp.Wyniki opublikowane w raporcie obrazuje poniższa tabela.AMD wierzy, że rok 2020 może być jeszcze lepszy. Patrząc na to jak ciekawe, wydajne i sensownie wycenione procesory serwuje w ostatnim czasie firma AMD konsumentom, cel ten prawdopodobnie uda się zrealizować. No chyba, że w tym roku Intel przygotuje coś ekstra, tak dla odmiany...