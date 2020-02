Tak będzie wyglądać Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro

Grafiki trafiły do sieci.





Xiaomi wciąż milczy w kwestii. Oficjalna prezentacja urządzeń odbędzie się prawdopodobnie już 13 lutego bieżącego roku na terenie Chin. Podczas wydarzenia mamy zobaczyć dwa flagowe modele, nie wiadomo czy zostanie zaprezentowany także trzeci oznaczony jako Mi 10 Explorer Edition. Do sieci przedostały sięchińskiego giganta.Na nowych obrazkach można zobaczyć dwa telefony z serii Mi 10 z nieco innym ustawieniem aparatu niż wynikało to z poprzednich przecieków. Zielony wariant smartfona na zdjęciu wydaje się być wersją Mi 10, a niebieskawy telefon, to Mi 10 Pro – głównie ze względu na dodatkowy aparat na tylnej obudowie. Konfiguracja aparatu w Mi 10, to nic innego, jak trzy sensory oraz osobno umieszczona, czwarta kamerka.Mi 10 Pro może mieć aż pięć aparatów na tylnej obudowie, wraz z dodatkowym czujnikiem znajdującym się między drugim a trzecim obiektywem. Nowe flagowce Chińczyków mają korzystać z sensora głównego o rozdzielczości 108 megapikseli. Do tego wszystkiego można dodać takżeReszta specyfikacji zawiera w sobie między innymiprzyspieszający komunikację z sieciami bezprzewodowymi. Podstawowy model Xiaomi Mi 10 pojawi się z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Jeśli chodzi o ceny, to na ten moment nie wiemy jeszcze za wiele.Przecieki zdradzają, iż w przypadku serii Mi 10 będziemy mieli do czynienia z pułapem od 3500 do 5000 juanów. W przeliczeniu na złotówki. Można więc założyć, że w Polsce Mi 10 i Mi 10 Pro zostaną wycenione odpowiednio na 1999 i 2999 zł.Źródło: Gizmochina