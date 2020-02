Microsoft wcale nie boi się Sony i PS5. Ma większe zmartwienia na głowie

Co stanowi największą konkurencję dla Xboxa?





PlayStation 5 to jeden z najbardziej wyczekiwanych produktów tego roku, mimo że tak w zasadzie Sony go jeszcze oficjalnie nie zaprezentowało (zobaczyliśmy jedynie logo). Wygląda jednak na to, że i ta konsola, i Xbox Series X Microsoftu zadebiutują w okolicach tegorocznego sezonu świątecznego, po czym zapewne będą toczyć zażarty bój o dominację na rynku. Biorąc pod uwagę to, jak było w przypadku PlayStation 4 i Xboxa One, można podejrzewać, że Sony dalej będzie przyciągać więcej konsumentów niż Microsoft, ale okazuje się, że Sony i PlayStation 5 wcale nie są tym, czego Microsoft obawia się najbardziej.Zatem, co Microsoft uważa za swoją największą konkurencję na rynku konsol i gier wideo? Tą konkurencję ma stanowić, które mogą sprzedać gry miliardom konsumentów, nie oferując im nawet (prawie) żadnego sprzętu dedykowanego graniu.w Microsofcie,, powiedział w wywiadzie dla serwisu Protocol, że Sony i Nintendo przestały być główną konkurencją firmy. Tę rolę przejęły Amazon i Google – dwa przedsiębiorstwa, które mocno rozwijają rozwiązania bazujące na chmurze i jednocześnie wyrażają duże zainteresowanie gamingiem. Jak wiadomo, Google uruchomiło już swoją platformę pozwalającą na streaming wymagających produkcji nawet smartfonach –, ai prawdopodobnie pokaże ją jesienią.„Jeśli chodzi o Nintendo i Sony, mamy do nich ogromny szacunek, ale od teraz widzimy Amazona i Google jako największych konkurentów.”, powiedział Spencer. „Nie oznacza to, że nie szanujemy Nintendo i Sony, ale tradycyjne firmy z branży gier w pewnym sensie utraciły swoją pozycję. Myślę, że moglibyśmy spróbować odtworzyć platformę Azure, ale na przestrzeni lat zainwestowaliśmy w chmurę dziesiątki miliardów dolarów.”nie jest jedynym ważnym projektem z branży gier, który Microsoft realizuje. Firma pracuje również nad własną platformą pozwalającą na streamowanie gier prosto z chmury. Mowa o usłudze, którą w niektórych krajach można wypróbować w ramach fazy testowej. Niestety, do tych krajów nie należy Polska.Co ciekawe, możliwe żebędzie wykorzystywać stworzoną przez Microsoft technologię Azure. W ubiegłym roku Sony i Microsoft nawiązało w tej sprawie partnerstwo. Poza, tym Phil Spencer jest otwarty na dalszą współpracę z Sony, zwłaszcza w kwestii rozgrywki międzyplatformowej.„Nie chcę brać z nimi udziału w wojnach formatowych, podczas gdy Amazon i Google skupiają się na tym, jak zapewnić możliwość grania 7 miliardom ludzi z całego świata. To jest ostateczny cel.”, dodał Spencer.Niestety, ani Spencer, ani nikt inny reprezentujący Microsoft wciąż nie ujawnił, jaka jest data premiery konsoli Xbox Series X. Musimy zatem cierpliwie na te wieści czekać.Źródło: PC Gamer