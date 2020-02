Apple Watch wyprzedził sprzedażą tradycyjne zegarki

Wyniki mówią same za siebie.





Inteligentny zegarek Apple Watch pobił swoją sprzedażą nie jednego czy dwóch producentów, a cały szwajcarski przemysł zegarków. I to w pojedynkę. Najnowszy raport opublikowany przez Strategy Analytics wskazuję na to, iż sprzęt amerykańskiego producenta radzi sobie fantastycznie w kontekście zainteresowania użytkowników. Szacuje się, że na przestrzeni 2019 roku amerykańska firma. Dla porównania, szwajcarskie marki sprzedały klientomW przypadku tradycyjnych czasomierzy, sprzedana liczba produktów spadła o 13% w stosunku do roku 2018. U Apple wygląda to znacznie lepiej – w porównaniu do 2018, w 2019 roku klienci. Takie wyniki mogą napawać optymizmem na przyszłość.Neil Mawston, dyrektor wykonawczy Strategy Analytics zwraca uwagę na to, iż mamy do czynienia z pewnym trendem w zależności od pokolenia. Młodsi użytkownicy wybierają chętniej smartwatche oraz skomputeryzowane zegarki, a starsze osoby dalej stawiają na sprawdzone, analogowe rozwiązania. Nie trudno zauważyć, że żaden analogowy zegarek nie będzie w stanie dorównać Apple Watchowi w kontekście funkcji oraz możliwości. Nie oznacza to jednak, że szwajcarskie firmy nie produkują hybryd.Marki takie, jak Montblanc czy Tag Heueri produkują smartwatche z ekranem dotykowym. W portfolio obu przedsiębiorstw znajdziemy także prostsze konstrukcje zamknięte w analogowej obudowie. Szwajcarski przemysł zegarków od lat nie docenia wzrostów sprzedaży generowanych przez smartwatche. W raporcie dla Deloitte z 2017 roku,szwajcarskich marek twierdziło, iż inteligentne zegarki mogą być zagrożeniem dla sprzedaży ich analogowych odpowiedników.No cóż, wygląda na to, iż dyrektorzy się pomylili, a świat wygląda nieco inaczej. W 2020 roku można spodziewać się kolejnego rekordu Apple związanego z inteligentnymi zegarkami.Źródło: Strategy Analytics