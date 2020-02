Xiaomi rozpoczęło sprzedaż masek filtrujących dla dzieci

Gadżet na miarę dzisiejszych czasów.





Epidemia koronawirusa w Chinach zatacza coraz szersze kręgi i ma realny wpływ na wydarzenia na całym świecie. Z wizyty na targach MWC zrezygnowała przez to firma LG, a Poczta Polska wstrzymała wysyłki paczek do Chin . W Państwie Środka sytuacja jest bardzo trudna, a ludzie w panice wykupują wszelkie rodzaje maseczek ochronnych na twarz. Na fali popularności tego rodzaju akcesoriów swój nowy produkt zaprezentowała marka Youpin należąca do Xiaomi.to maska filtrująca stworzona z myślą o najmłodszych. Jej cechą charakterystyczną jest to, że umożliwia znacznie łatwiejsze oddychanie niż konwencjonalne maski dla dorosłych. Maseczka jest w stanie filtrować bakterie, wirusy, pyły PM2.5 (ze skutecznością ok. 95%), kurz i inne szkodliwe substancje tego typu.Akcesorium zostało stworzone z myślą o dzieciach w wieku powyżej 4 lat. Zbudowane zostało z czterech różnych warstw filtrujących, zatrzymujących różnego rodzaju cząstki. Producent zapewnia, że specjalna nanopowłoka antybakteryjna umieszczona wewnątrz maski zapobiega infekcjom podczas zakładania maseczki na poranioną twarz.Część maski filtrującej przykładana do twarzy wykonana została z, który ma być przyjemny w dotyku i przyjazny w kontakcie ze skórą. Materiał można dezynfekować przy pomocy lekkich detergentów, oczywiście z wyłączeniem wymiennego filtra.Maseczkę można kupić na platformie Xiaomi Youping za 199 juanów, czyli równowartość ok. 120 złotych.